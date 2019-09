Brock Lesnar y Kofi Kingston lucharán por el título WWE en SmackDown [VIDEO]

SmackDown será a partir de octubre un programa estelar de la cadena Fox y ya tiene un combate de lujo. El título de WWE será defendido por su campeón, Kofi Kingston, ante Brock Lesnar el viernes 4 de ese mes.

Esta fue la gran sorpresa de la noche. The New Day derrotaba a The Revival y Randy Orton cuando de pronto apareció el excampeón Universal, acompañado de Paul Heyman, para retar al campeón de la compañía a un lucha por el cinturón.

Kofi Kingston no se echó atrás y aceptó el reto de Brock Lesnar. “Cuando gané el título en WrestleMania, me prometí que iba a ser un campeón que luche siempre”, respondió.

Lesnar hizo el gesto de darle la mano, pero en realidad lo cargó para aplicarle su ‘F5’. Así, la ‘Bestia’ se encargó de dejarlo tendido en la lona e irse del ring.

SmackDown será transmitido a partir del cuatro de octubre en la cadena Fox. Por ello WWE realiza un nuevo draft para poner a sus mejores figuras en la marca azul.