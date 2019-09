Keylor Navas tras victoria del PSG: “Le dimos pocas oportunidades al Real Madrid” [VIDEO]

Keylor Navas vivió un partido muy especial en la Champions League. El arquero del PSG jugó su primer partido del torneo con su nuevo club justamente ante Real Madrid, un equipo donde militó los últimos cinco años.

El guardameta costarricense enfrentó a sus excompañeros, con los que hace menos de un mes compartía vestuario. Sin embargo, salvo unos remates de Bale, no tuvo mucha participación en el compromiso donde ganaron los parisinos por 3-0.

“Pudimos ganar. Mis compañeros del PSG hicieron un gran trabajo porque le dimos pocas oportunidades al Real Madrid. Cuando salimos al túnel antes de ir al campo y verlos ahí... fue extraño. Hay que cambiar de mentalidad y el que está en el fútbol sabe que estas cosas pueden pasar”, explicó Keylor Navas.

Navas señaló que este partido no significó una revancha y aclaró que su partida del club español se dio por una decisión que tomó con su familia, mas no por la competencia con Courtois.

“Para mí no es ninguna revancha. Desde que llegue aquí me han hecho sentirme como en mi casa. Me siento muy feliz en el PSG y con respecto al Real Madrid no me quedo con lo malo sino con lo bueno. Yo me fui porque tanto yo como mi familia tomamos una decisión que era la mejor en ese momento”, finalizó.