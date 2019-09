Nuevo DT de Binacional: “No me contratan para ser segundo”

Wilder Pari

Nuevos vientos soplan en Juliaca, luego de confirmarse la contratación de Roberto Mosquera como nuevo director técnico. La vinculación del club campeón del Apertura y el entrenador nacional será hasta diciembre. Mosquera dejó claro que viene a pelear arriba.

“No creo que me contraten para ser segundo o tercero. (...) Jugar la final del torneo es lo sensato, no se puede buscar menos de lo que ya se ha tenido”, expresó Mosquera ayer a RPP. Hoy llega a Juliaca y tendrá su primera práctica.

Mosquera tiene claro que llega a un equipo con carencias, donde tendrá que demostrar su capacidad para superar las adversidades. “Estoy contento de venir a un equipo muy humilde, muy pequeño, pero el presidente tiene un norte muy claro”, añadió.

Sin embargo, Mosquera afirmó que toma el reto de fortalecer a Binacional, no solo en el plano deportivo. “Me ha seducido el que haya varias cosas por hacer, eso me gusta, hacer sólidas las cosas es algo que me atrae”, manifestó.

El último paso de Mosquera como entrenador fue en Bolivia, donde dirigió al Royal Pari de Santa Cruz, con el que disputó la Copa Sudamericana. Informó que, incluso hasta ayer, tuvo ofertas de equipos del país altiplánico.

El comando técnico de Roberto Mosquera está integrado por Sebastián Salvatore, Claudio Bustamante y Augusto Rosell.

Binacional no pasa por un buen momento deportivo. Solo tiene una victoria en el Clausura, lo que lo relegó a la décimo primera casilla. Además, luego de la caída ante Universitario, el equipo perdió el primer lugar de la tabla del acumulado, donde Sporting Cristal ahora lo supera por un punto. Este viernes (15:00 horas), recibirán a Pirata FC, en lo que será el debut de Mosquera.