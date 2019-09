Cristiano Ronaldo confesó que se disfrazó para irse de fiesta cuando estaba en el Real Madrid [VIDEO]

Una faceta distinta. Cristiano Ronaldo se caracteriza por ser un jugador centrado y serio dentro y fuera del campo, características que adopta para conseguir sus objetivos. Sin embargo, en una reciente entrevista reveló que hizo una travesura cuando jugaba en el Real Madrid.

La fama del portugués le ha traído consecuencias en su vida personal fuera de las canchas. Cualquier futbolista destacado no puede caminar tranquilo en los lugares públicos, esto llevó a que Cristiano Ronaldo opte por disfrazarse para poder asistir a un local nocturno y así poder pasar un momento ameno. En una entrevista para Good Morning Britain de ITV, el delantero de la Juventus manifestó que en el 2009 quiso pasar desapercibido junto a un amigo.

“No puedo salir a sitios públicos. No tengo privacidad. Pero en el año nuevo de 2009 le dije a mi amigo Ricky que quería salir. Era año nuevo y no podíamos quedarnos en casa. Compramos disfraces y nos fuimos a una discoteca vestidos como rockstars en el centro de Madrid. Todo el mundo nos miraba raro, decía ‘de dónde salieron estos’. Quedamos en que solo íbamos a hablar en inglés. Pero en un momento, hablé portugués con Ricky: ¿qué quieres beber?’. La única vez en toda la noche que hablamos portugués y un chico que estaba detrás de mí, se acercó y me dijo: ‘Cristiano, sé que eres tú’”.

Al ser descubiertos, el delantero luso pensó que se vendría lo peor, un mar de gente pidiéndole autógrafo o fotos, pero no fue así. Los asistentes del local nocturno sospecharon y nunca tuvieron certeza de que CR7 era parte de la fiesta.

Cristiano Ronaldo

“Y yo pensé que no era posible, no reaccioné y me sentí mal e irritado. Durante la noche, ese chico estuvo diciendo a toda la discoteca: ‘Mirad, ese de ahí es Cristiano’. Y yo sentí, como soy un chico alto, que todo el mundo en la discoteca nos miraba. Estuvimos allí tres horas, Fue de las mejores noches de mi vida”, finalizó el 7 de la Juventus.