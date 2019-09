Barcelona es víctima de los crueles memes tras la fecha 1 de la Champions League [FOTOS]

La fase de grupos de la UEFA Champions League inició con grandes partidos, pero el encuentro más importante de la fecha estuvo ausente de la mayor emoción: el gol.

El Borussia Dortmund y Barcelona, con Lionel Messi de regreso, empataron 0-0 en el mítico ‘Signal Iduna Park’. Fue el único cotejo en el que no hubo goles, a pesar de que el conjunto alemán contó con varias opciones e incluso erró un penal que ejecutó Marco Reus y atajó Marc-André Ter Stegen.

En las redes sociales, el regreso de Lionel Messi (que volvía de una lesión), los tantos del futbolista mexicano Edson Álvarez con el Ajax de Amsterdam y el triunfo del Nápoli sobre el último campeón de la Champions League Liverpool, dominaron los memes en Facebook y Twitter.

Este miércoles 18 de septiembre continúan los partidos por la primera jornada de Champions League. Entre los encuentros que más destacan son: Real Madrid vs. PSG, Juventus vs. Atlético Madrid y Shakhtar vs. Manchester City.