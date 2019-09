Conoce el origen y letra del mítico himno de la Champions League [VIDEO]

El mundo se paraliza este martes con el regreso del torneo de clubes más esperado por los fanáticos del fútbol: la Champions League. El vigente campeón, Liverpool, el candidato Barcelona y una de las sorpresas como Borussia Dortmund, se estrenan esta tarde por la primera fecha del campeonato.

Además, hoy también vuelve a escucharse el himno de la Champions League, esa melodía que le da un ambiente único antes de empezar el espectáculo. La canción eriza la piel tanto de los futbolistas como de hinchas que estallan de emoción cuando suena en los campos de juego de los estadios europeos.

Pero, ¿cuándo nació y quién compuso este himno? La actual versión fue creada en 1992 en tres idiomas oficiales que considera UEFA como el inglés, francés y alemán. En ese años, la Champions League relevó a la antigua Copa de Europa y el organizador del torneo determinó crear un himno solemne que genere adrenalina a flor de piel.

La UEFA encargó al compositor británico, Tony Britten, la labor de producir la melodía. Britten, graduado en el Royal College of Music, usó la base del tema ‘Zadok, the priest’ (Zadock, el sacerdote), una obra de George Frideric Handel (compositor de música clásica) que fue usada durante las ceremonias de coronación británicas, con el propósito de crear una pieza memorable.

El compositor inglés adoptó los temas de coronaciones a los ostentosos reyes ingleses para darle un arreglo musical que destaque la grandeza y heroicidad de los mejores equipos en los terrenos de juego.

Letra del himno de la Champions League

Ce sont les meilleures équipes (Estos son los mejores equipos)

Es sind die allerbesten Mannschaften (Estos son los mejores equipos)

The main event (El evento principal)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (Los campeones)

Une grande reunion (Una gran reunión)

Eine grosse sportliche Veranstaltung (Uno de los principales eventos)

The main event (El evento principal)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (Los campeones)

Ils sont les meilleurs (Ellos son los mejores)

Sie sind die Besten (Estos son los mejores)

These are the champions (Estos son los campeones)