Real Madrid vs. PSG EN VIVO por la Champions League: fecha, horarios y canales [GUÍA TV]

Real Madrid vs. PSG EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 1 del Grupo A de la Champions League 2019, este miércoles 18 de septiembre, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, beIN Sports y Movistar +. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Real Madrid vs. PSG EN VIVO vía ESPN: ¿Cómo llegan los merengues?

La temporada para los dirigidos por Zinedine Zidane no ha empezado del todo bien en la Liga Santander, en las cuatro primeras fechas disputadas han conseguido dos empates y la misma cantidad de triunfos. En la previa del Real Madrid vs. PSG vencieron 3-2 al Levante en el Santiago Bernabéu.

Por el momento, el Real Madrid se ubica en el tercer lugar del torneo español con ocho puntos, dos puntos por debajo del líder Sevilla.

Los merengues llegan enfocados a esta nueva edición de la Champions League con la misión de superar la anterior campaña donde fueron eliminados por el Ajax en los octavos de final.

En la previa del Real Madrid vs. PSG, Zidane mostró su satisfacción de disputar una vez más la Champions League desde el banquillo. “Nosotros estamos contentos de poder empezar otra competición. Sabemos lo que tenemos que hacer nosotros y estamos listos”.

Real Madrid vs PSG: concentrados de Zinedine Zidane.

El defensa Raphael Varane también dejó sus apreciaciones sobre el primer partido. “La Champions League es una competición que nos da mucha ilusión. Dentro del Real Madrid nos motiva muchísima y es una competición especial”.

Real Madrid vs. PSG EN VIVO vía ESPN: ¿Cómo llegan los parisinos?

Por su lado, los dirigidos por Thomas Tuchel siguen demostrando porqué es uno los equipos poderosos en el fútbol de la Ligue 1 de Francia. Usando un equipo alternativo pensando en el Real Madrid vs. PSG, sacaron un triunfo ante el Estrasburgo gracias al gol de Neymar en la recta final.

Con este resultado el PSG suma una racha de tres victorias consecutivas y llegan entonados al Real Madrid vs. PSG. Actualmente se ubican en el primer lugar con 12 puntos, sacando una ventaja de dos puntos a su más cercano perseguidor, el Rennes.

Sobre la Champions League, el cuadro parisino está en deuda con su hinchada, y no es para menos, con su plantel donde sobresalen los nombres de Ángel Di María, Kylian Mbappé, Neymar y Edinson Cavani no han podido romper el maleficio de los octavos de final, valla que no superaron en los últimos tres años.

Se espera que con las integraciones de Keylor Navas y Mauro Icardi puedan pasar esa fase de la Champions League. Sobre el exarquero del Real Madrid, Tuchel resaltó su trayectoria en la previa del partido.

“Keylor Navas es un arquero muy sereno. Me gusta mucho su energía y su experiencia”. En cuando al delantero argentino reveló que aún “no sabe si empezará el partido”.

Canales para ver EN VIVO ONLINE el Real Madrid vs. PSG por la Champions League

- Argentina ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Bélgica Proximus Sports, Club RTL

.- Bolivia ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Brasil Esporte Interativo Plus

- Chile ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Colombia ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Costa Rica ESPN Play Norte, ESPN Norte

- República Dominicana ESPN Play Norte, ESPN Norte

- Ecuador ESPN Play Sur, ESPN Sur

- El Salvador ESPN Norte, ESPN Play Norte

- Francia RMC Sport en direct, RMC Sport 1

- Guatemala ESPN Play Norte, ESPN Norte

- Honduras ESPN Play Norte, ESPN Norte

- Italia Sky Calcio 4, Sky Sport Football, NOW TV, SKY Go Italia

- México ESPN Norte, ESPN Play Norte

- Nicaragua ESPN Play Norte, ESPN Norte

- Panamá ESPN Play Norte, ESPN Norte

- Paraguay ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Perú ESPN Sur, ESPN Play Sur

- España Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+

- Reino Unido BT Sport 2, BT Sport Live

- Estados Unidos Univision NOW, B/R Live, TUDN en Vivo, Watch TNT, TUDN USA, TNT USA, UniMás

- Uruguay ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela ESPN Play Sur, ESPN Sur

¿A qué se juega el Real Madrid vs. PSG por la Champions League?

- México – 2:00 p.m.

- Ecuador - 2:00 p.m.

- Perú - 2:00 p.m.

- Colombia - 2:00 p.m.

- Venezuela – 3:00 p.m.

- Bolivia - 3:00 p.m.

- Chile - 3:00 p.m.

- Argentina - 4:00 p.m.

- Uruguay - 4:00 p.m.

- Brasil - 4:00 p.m.