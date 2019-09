¿Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao parte II? El estadounidense hace impresionante anuncio [VIDEO]

Paren todo. La herida de los fanáticos del boxeo sigue abierta luego de la criticada lucha en la que Floyd Mayweather venció a Manny Pacquiao por decisión unánime en mayo de 2015 en Las Vegas. Más de un seguidor del deporte demandó una revancha que, aparentemente, parecía nunca llegaría. Hasta ahora.

A través de su cuenta oficial de Instagram, ‘Money’ anunció que está planeando una exhibición contra ‘Pac-man’. “Estoy trabajando en la exhibición Mayweather-Pacquiao aquí en Tokio, Japón, estén atentos”, adelantó con su estilo único para anunciar que ‘él hace el dinero’.

Como se recuerda, el estadounidense se retiró tras su combate con Connor McGregor en 2017 tras conseguir un invicto de 50 victorias. Tras derrotar a ‘The Notorious’, solo ha subido a un ring para una lucha ante un artemarcialista japonés en diciembre del 2018.

Por otro lado, el senador filipino Manny Pacquiao aún no se ha retirado. De hecho, a su amplia colección de cinturones, ‘Pac-man’ le sumó el supercampeonato peso welter de la AMB tras derrotar a Keith Thurman.

No es la primera vez que Mayweather se refiere a esta lucha. Sin embargo, el lugar no estaría claro, pues en el video reciente, el luchador estadounidense aseguró que sería en Tokio, Japón; mientras que meses atrás, aseguró a The South China Morning Post, que "habían obtenido la aprobación temporal del gobierno de Hainan para este evento”.

“Este evento tiene como objetivo mejorar la amistad entre dos naciones poderosas a través del boxeo, ganando popularidad para Hainan (ubicada al sudoeste de China) en el papel de una isla turística internacional”, explicó el portal, confiado en la fama que tiene el estadounidense para generar eventos millonarios.