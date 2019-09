Garcilaso es una lágrima en la Liga 1

Melissa Valdivia

Tan mal juega Real Garcilaso que ni sus referentes pueden cumplir buenas actuaciones.

El argentino Alfredo Ramúa no puede dar un pase bueno y el portero Daniel Ferreyra ni controlar el balón en una para que el rebote no vaya a los pies del goleador Neumann, que ayer no perdonó y puso el 1-0.

Es un equipo sin ideas ofensivas y frágil en defensa. Ante una gran cantidad de gente que fue apoyarlos al estadio Túpac Amaru de Sicuani, no hubo el entusiasmo que también te empuja a ganar los partidos.

Sin mucho aspaviento, Sport Huancayo ganó el compromiso y tuvo más ocasiones para ampliar el marcador.

El ingreso de Valverde fue importante para el contragolpe. Mucho más cerca estuvo la visita de ampliar el marcador, que los locales de por lo menos lograr la igualdad.

Es muy poco tiempo para calificar el trabajo de Javier Arce. Ayer no dio declaraciones y se fue molesto del campo de juego.

Lo cierto es que tendrá que trabajar mucho, en el tema mental y táctico que se ha perdido desde la partida de Reynoso.

Sport Huancayo está haciendo una gran campaña y es seguro que dará pelea para mantenerse en la punta, sobre todo ante los equipos de Lima.

Además está peleando la Copa Bicentenario, en la que también gana sus partidos.

Todo lo contrario sucede con Garcilaso, que con uno de los mejores planteles del medio sigue siendo una lágrima y necesita un cambio de actitud urgente.