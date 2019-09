Chelsea vs. Valencia EN VIVO: hora, fecha y canales para ver el partido por el Grupo H de la Champions

EN VIVO ONLINE | Chelsea vs. Valencia | VER EN VIVO CHAMPIONS LEAGUE 2019 | Los Blues juegan su primer partido de la Liga de Campeones 2019 midiéndose ante el Che EN VIVO este martes 17 de septiembre por Grupo H. El choque entre ambas escuadras se disputará en el Stamford Bridge, a las 2:00 p.m. (Perú) con transmisión para televisión de Fox Sports / beIN Sports / Movistar +.

La República te ofrecerá ONLINE el minuto a minuto más completo con todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias, además te ofrecemos el resumen del Chelsea vs. Valencia una vez que finalice el encuentro.

Chelsea vs. Valencia EN VIVO vía Fox Sports: ¿Cómo llegan los Blues?

Dentro de los Blues hay un buen ambiente en la previa del Chelsea vs. Valencia y no sólo porque Frank Lampard hará su debut europeo como entrenador, sino también por el triunfo del último fin de semana de 5-2 en su visita a Wolverhampton. Dicho resultado le ha dado una inyección de confianza a la escuadra de Stamford Bridge.

En la presente edición de la Premier League han sumado dos triunfos, dos empates y una derrota. Estos resultados han ubicado al Chelsea en el sexto casillero con ocho unidades.

Lo que preocupa a sus aficionados de cara al Chelsea vs. Valencia, es que su línea defensiva ha sufrido en los primeros cinco duelos por la liga inglesa, una muestra de ello es que en todos los partidos han recibido goles (11 tantos en total).

En cuando a su última participación en Champions League, este martes entran al ruedo por la lucha de la ‘Orejona’ después de dos temporadas de ausencia. Su última participación fue en la edición 2017-2018 donde llegaron hasta los octavos de final, en esa fase fueron eliminados por el Barcelona.

Chelsea vs Valencia: convocatoria del cuadro Ché para la Champions League.

Chelsea vs. Valencia EN VIVO vía Fox Sports: ¿Cómo llegan el Ché?

Por su parte, el arranque de los dirigidos por Celades no ha sido nada positivo en la Liga Santander. Al Chelsea vs. Valencia llegan con dos derrotas, un triunfo y un empate. El último fin de semana no pudo en su visita al Barcelona y se trajo a casa un 5-2.

El mal comienzo en el torneo doméstico ha traído como consecuencia que se ubiquen en el puesto catorce con cuatro puntos sumados.

Respecto a su anterior participación de la Champions League, el Valencia no pudo pasar la fase de grupos, integró el Grupo H donde quedó en el tercer lugar con 8 unidades.

“Lo vemos como un gran equipo, lleno de grandísimas individualidades y un fantástico colectivo. Tenemos un reto muy grande y apasionante, comienza la Champions y el Chelsea FC es un equipo que nos planteará muchas dificultades. Comenzó jugando con un sistema que cambió en su último partido ante el Wolves, sabemos la grandeza del Chelsea FC”, confeso el DT de Valencia en la previa del partido.

Canales para ver EN VIVO ONLINE el Chelsea vs. Valencia por la Champions League

- Argentina FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports 2 Argentina

- Bélgica Proximus Sports

- Bolivia FOX Sports 2 Cono Sur

- Canadá DAZN

- Chile FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

- Colombia FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

- Ecuador FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

- Alemania TeleClub Sport Live, DAZN

- Italia SKY Go Italia, Sky Calcio 4

- Paraguay FOX Sports 2 Cono Sur

- Perú FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

- España Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

- Reino Unido BT Sport Live, BT Sport 3, BT Sport Ultimate

- Estados Unidos B/R Live, TUDNxtra

- Uruguay FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

¿A qué se juega el Chelsea vs. Valencia por la Champions League?

- México – 2:00 p.m.

- Ecuador - 2:00 p.m.

- Perú - 2:00 p.m.

- Colombia - 2:00 p.m.

- Venezuela – 3:00 p.m.

- Bolivia - 3:00 p.m.

- Chile - 3:00 p.m.

- Argentina - 4:00 p.m.

- Uruguay - 4:00 p.m.

- Brasil - 4:00 p.m.