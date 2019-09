Alianza Lima: ¿Puerta de salida para Kevin Quevedo y Aldair Fuentes?

Por: Julio Estrada

En Alianza Lima se encuentran concentrados en el Clausura; a dos puntos de los líderes, los blanquiazules necesitan sumar para tentar un nuevo título nacional; sin embargo, la administración está pensando más allá. Muchos de los jugadores están próximos a terminar sus contratos y la institución íntima tiene la consigna de negociar la renovación de aquellos que quieren mantener para el futuro.

La novela en torno a la continuidad de Kevin Quevedo en Matute parece que no tendrá un final feliz. La administración intentó durante varios meses firmar un nuevo contrato con el hábil volante; sin embargo, aún no hay humo blanco y parece que no lo habrá. El destino del jugador sería Alemania, Francia o un equipo de la MLS.

En una situación similar estaría Aldair Fuentes, la renovación se está dilatando a tal punto que en La Victoria ya piensan que podría irse libre. Al respecto, el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, puso paños fríos.

“No ha terminado la negociación con Quevedo, estamos tratando que se resuelva cuanto antes. Con Fuentes ya nos reunimos con su representante y la conversación ha sido buena. Esperamos tener buenas noticias pronto”, aseguró.

Dos elementos con los que ya hubo acercamiento son Carlos Beltrán y Wilder Cartagena, mientras que en el caso de los extranjeros, Adrián Balboa y Federico Rodríguez tienen contrato hasta julio del 2020. Además, la intención de Pedro Gallese es permanecer en el club, no obstante, el elevado sueldo del arquero haría que la decisión de su futuro se tome en tierras mexicanas (Veracruz es dueño de su pase). Otros que se quedarían son Leao Butrón, Ítalo Espinoza y Anthony Rosell, mientras que Hansell Riojas, José Guidino, Dylan Caro, Aldair Salazar, Joazinho Arroé y José Manzaneda tienen contrato vigente.

Cambios en la administración

- Sunat ya convocó a una nueva junta de acreedores para el 27 de setiembre y 2 de octubre, en las que se presentará al Fondo Blanquiazul como principal acreedor, por lo que el tema de renovaciones podría sufrir variantes una vez que asuma la nueva administración, ya que el enfoque principal serán los jugadores canteranos.