¡Calienta el clásico! Felipe Rodríguez reveló cómo celebraría si anota en el Alianza Lima vs. Universitario

A pesar que falta más de una fecha para jugarse el clásico peruano, la atención de todos está concentrada en el encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, más aún para los protagonistas del encuentro como Felipe Rodríguez.

El volante uruguayo de 29 años fue consultado sobre el duelo del 29 de setiembre, en el que solo habrá asistencia merengue en las tribunas del Estadio Monumental, sin embargo, el popular Felucho aseguró que no se amilana ante ese escenario, pues le ha tocado pasar lo mismo cuando estaba en otro club. Incluso se atrevió a revelar cómo festejaría la conquista de una diana.

“Veo esa posibilidad de la mejor forma, anotar sin hinchas del equipo me ha pasado pero no aquí en Perú. Ojalá pueda conseguir un gol en el clásico. Si el estadio no lo grita, lo haré con mis compañeros. Tenemos que demostrar que somos un equipo grande”, manifestó el elemento de Alianza Lima a Movistar Deportes.

Sin embargo, Felipe Rodríguez señaló que a pesar de estar preparado para el resto del Torneo Clausura, va paso a paso, y el más cercano a dar es el partido de este fin de semana. “Estamos enfocados para enfrentar a Garcilaso. No podemos pensar en el clásico y dejar de lado a Garcilaso”, declaró.

En cuanto a la relación del equipo de Alianza Lima indicó que el grupo es unido gracias a la intervención de su compatriota y entrenador del equipo, quien además se encargó de respaldarlo y darle la dosis necesaria de confianza.

“Pablo Bengoechea me dio toda la confianza cuando se fue Russo, después paso el interés de la U de Chile, se hablaba mucho que yo me iba por eso yo mismo quise ir hablar con él, para decirle que me quería quedar (en Alianza Lima), Que estaba muy como acá”, sentenció Felipe Rodríguez.