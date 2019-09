WWE Raw EN VIVO vía Fox Sports 2: evento de la marca roja tras el desenlace de Clash of Champions

WWE Monday Night Raw EN VIVO ONLINE este lunes 16 de septiembre desde el coliseo ‘Thompson-Boling Arena’ de Knoxville, Tennessee vía Fox Sports 2 a partir de la 7:00 p. m. (hora peruana).

Asimismo, La República Deportes te traerá todas las incidencias de Raw EN VIVO | EN DIRECTO donde se desarrollará la final de ‘King of the Ring 2019’ con la pelea entre Baron Corbin vs. Chad Gable, que arrancará a partir de las 7:00 p. m.

Después de semanas de acción, ha llegado el momento de coronar al ‘King of the Ring’ 2019. El poderoso Baron Corbin ha demostrado ser un contendiente merecedor del trono, superando a sus enemigos en combates épicos, incluido el primer ‘King of the Ring’ Triple Threat Match en la última semifinal de la semana.

Sin embargo, se enfrentará a un enemigo digno en el prodigio de SmackDown Live Chad Gable, cuya carrera evoca recuerdos del gran Kurt Angle.

WWE Raw EN VIVO: ¿De vuelta en Boss Time?

Sasha Banks no ganó el título en Clash of Champions, pero sí derrotó a Becky Lynch obteniendo un triunfo de descalificación sobre ‘The Man’, gracias al ataque errante de Lynch contra un juez con una silla de acero.

Aún siguen latentes algunos pendientes entre ambas luchadoras y esta noche en el 'Thompson-Boling Arena' se espera que 'The Boss' haga algún movimiento contra la Campeona Mundial.

Por último, se reveló hace unas semanas que Bray Wyatt había desafiado a Seth Rollins para ‘Hell in a Cell’; no esperó demasiado para reiterar sus intenciones y en Clash of Champions ‘El Demonio’ apareció en los momentos finales para atacar a Rollins con la ‘Garra Mandíbula’, minutos después de que ‘El Cazador de Bestias’ retuviera su título frente a Braun Strowman.

¿Cómo responderá Rollins a esta amenaza nueva para su reinado? todo esto lo veremos esta noche en WWE Raw Monday Night desde Knoxville, Tennessee.

¿A qué hora ver WWE Raw EN VIVO y en español?

Honduras - 7:00 p. m.

El Salvador - 7:00 p. m.

Nicaragua - 7:00 p. m.

Costa Rica - 7:00 p. m.

México - 7:00 p. m.

Ecuador - 7:00 p. m.

Colombia - 7:00 p. m.

Panamá - 7:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington D. C.) - 8:00 p. m.

Bolivia – 8:00 p. m.

Venezuela - 8:00 p. m.

Paraguay - 8:00 p. m.

Chile - 8:00 p. m.

Argentina - 9:00 p. m.

Uruguay - 9:00 p. m.

Brasil - 9:00 p. m.

¿En qué canal ver EN VIVO ONLINE WWE Raw y en español?

Para poder seguir todos los pormenores de WWE Raw en español, podrás recurrir al siguiente canal de TV para América Latina: Fox Sports 2. Y en Estados Unidos podrás verlo EN VIVO por USA Network.