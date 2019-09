La promesa que hizo Ángel Comizzo a la nueva administración de Universitario de Deportes

Finalmente, Universitario de Deportes tiene nueva administración, tras conocerse que Humberto Leguía y compañía tomaron las riendas del club desde este lunes por la mañana, pero la pregunta que empieza a invadir a los hinchas es la relación con Ángel Comizzo, ¿cambiarán las cosas?

Humberto Leguía, quien llevará las riendas del equipo de Ate reveló que antes de asumir su cargo en la U, conversó con el estratega argentino, llegando a la conclusión de buscar el bien por lo cual se unirán para cumplir la promesa de Comizzo, obtener el Torneo Clausura.

PUEDES VER: Hinchas de Universitario ingresaron a la fuerza a Campo Mar e interrumpen entrenamiento

“En cuanto a lo deportivo, conversé con el profesor Comizzo le di las garantías para que todo siga igual. La promesa del profesor es que él iba a campeonar en el Clausura y nosotros lo vamos a apoyar para que sea así”, manifestó Humberto Leguía a Movistar Deportes.

En cuanto al manejo de Universitario, Leguía detalló que no llegó a ningún acuerdo con la anterior gestión, a pesar de haber pedido informes. “En cuanto a lo administrativo no tenemos ningún tipo de información porque no nos entregaron documentos”, explicó.

PUEDES VER: Cinco partidos claves con los que Alianza Lima le podría sacar ventaja a Universitario

“Hoy, pacíficamente, nos hemos hecho cargo de la administración de la 'U'. Si no lo hubiésemos hecho ya tendríamos responsabilidad ante la junta de acreedores. Desde ahora les prometemos que las cosas van a ser como han sido siempre con tranquilidad, pero dedicado exclusivamente a los intereses de la 'U'”, añadió Leguía.

Por su lado, el elenco merengue se concentra en el Clausura y se prepara para el próximo partido en el que se medirá ante Sport Huancayo.