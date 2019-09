Alejandro Hohberg tras irse de Alianza Lima: “Quería seguir sintiéndome importante”

A nadie le queda duda que el refuerzo más inesperado de la Liga 1 2019 fue Alejandro Hohberg, quien decidió dejar de defender los colores de Alianza Lima para vincularse a Universitario de Deportes.

La llegada del futbolista de 28 años al conjunto crema, a comienzos de temporada, estuvo en la mira de los hinchas, ya que un gran sector dudaban de que Hohberg iba a rendir lo mismo o mejor que en el elenco blanquiazul.

El exseleccionado nacional calló bocas en la cancha y ahora es uno de los jugadores más queridos en Universitario de Deportes. “Me pone contento porque no fue fácil ni me lo han regalado. Me lo gané tranquilo, tal vez sin hablar mucho, sin tantas declaraciones que por ahí vende más. Trato de trabajar el doble y estar siempre listo”, dijo Alejandro Hohberg en una entrevista con ESPN Perú.

Alejandro Hohberg sobre su salida de Alianza Lima

Cuando se le consultó sobre por qué había dejado Alianza Lima, Alejandro Hohberg dijo lo siguiente: “Al final del torneo no se cerraba el tema de mi renovación por una u otra cosa, muy ajena a mi persona. Cuando vi eso, llegando a fin de año, decidí irme por otro camino. Ya sabía del interés de Nicolás Córdova, así que me tome unos días y lo decidí. Yo sentí que tuve dos buenos años en Alianza, pero quería seguir sintiéndome competitivo e importante”.

Cabe destacar que Alejandro Hohberg tiene contrato con Universitario de Deportes hasta finales del 2021, pero si llegara una oferta del extranjero, tiene la potestad de irse, aunque le deberá dejar un porcentaje a la 'U'.

Por lo pronto, Universitario es el líder del Torneo Clausura 2019 de la Liga 1 y el próximo domingo deberá defender la punta ante un Sport Huancayo que solo está a tres puntos.