Inter de Milán vs. Slavia Praga EN VIVO: partidazo con Alexis Sánchez por la Champions League

Inter de Milán vs. Slavia Praga se ven las caras EN VIVO desde el estadio ‘Giuseppe Meazza’ (EN DIRECTO ONLINE por ESPN) a las 11:55 a. m. según el horario peruano por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

Asimismo, la plataforma digital, como Facebook, también se asoma como alternativa para presenciar el encuentro de fútbol que sostendrá Inter de Milán ante su similar del Slavia Praga por la Champions League 2019-20.

Inter de Milán ha comenzado la temporada de la Serie A con grandes actuaciones y ahora buscarán extender su grato presente en el marco de la Champions League, donde comenzará de local contra el Slavia Praga.

La gran incógnita en la escuadra 'neroazzurra’ es si Alexis Sánchez iniciará en el once titular, haciendo dupla con Romelu Lukaku, o si Lautaro Martínez se mantendrá piloteando el ataque junto al portentoso delantero belga.

Eso sí, Stefan de Vrij, zaguero holandés del Inter, está en duda para este choque frente a la ‘cenicienta’ del grupo F. El neerlandés arrastra un golpe de la última jornada que disputó por Serie A.

Por su parte, el Slavia Praga no registra lesionados con miras al debut ante el Inter de Milán. Su mayor figura es el volante rumano Nicolae Stanciu, que intentará ser el pilar del cuadro checo para sorprender en esta fase de grupos.

Inter de Milán vs. Slavia Praga EN VIVO: posibles alineaciones

Inter de Milán: Samir Handanovic; Diego Godín, Stefan de Vrij, Milan Skriniar; Antonio Candreva, Nicolò Barella, Stefano Sensi, Marcelo Brozovic, Kwadwo Asamoah; Lautaro Martínez (Alexis Sánchez), Romelu Lukaku

Slavia Praga: Ondrej Kolar; Vladimir Coufal, Ondrej Kudela, David Hovorka, Jaroslav Zeleny; Josef Husbauer, Tomas Soucek; Cipian Deac, Nicolae Stanciu, Peter Olayinka; Milan Skoda

Inter de Milán vs. Slavia Praga EN VIVO: canales para ver partido de la Champions League:

En caso que estés interesado por seguir la transmisión del Inter de Milán vs. Slavia Praga EN VIVO por la Champions League, entonces revisa la guía de canales de acuerdo a tu ubicación. En Perú, mira el duelo por las señales de ESPN Play Sur, ESPN Sur

Inter de Milán vs. Slavia Praga EN VIVO: horarios para ver el partido de la Champions League:

Podrás ver el partido de Inter de Milán vs. Slavia Praga por la primera fase de la Champions League EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

