Las 10 frases que dejó Maradona tras su debut como DT de Gimnasia y Esgrima [VIDEO]

Diego Armando Maradona debutó con mal pie como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata. Su equipo perdió 1-2 en condición de local ante Racing por la fecha 6 de la Superliga argentina y sus posibilidades de mantenerse en la Primera División se complican.

Ver a Maradona con el buzo de Gimnasia y Esgrima La Plata fue todo un espectáculo debido a su euforia para dirigir, pero también se robó la atención de todos fuera de las canchas.

Durante la conferencia de prensa que otorgó al finalizar el encuentro, Diego Maradona soltó polémicas frases, con las cuales mostró su preocupación por la actual situación de Gimnasia y Esgrima La Plata.

“No me duele la cabeza, me duele el alma. No creo que el campeón argentino (Racing) haya sido más que nosotros en el partido. En ningún momento fue superior a nosotros, salvo que tiene jugadores de calidad que te esconden la pelota y te hacen correr el doble, sobre todo si están en ventaja”, señaló el argentino.

“Me quedó la amargura de no poder empatar el partido en la oportunidad que tuvimos en el final. Estaba esperando que la red se moviera, pero salió por arriba”, agregó Maradona.

Con esta derrota, Gimnasia acumula nueve partidos sin conocer la victoria. El próximo duelo de los pupilos de Diego Maradona será el lunes 23 de setiembre ante Talleres de Córdoba en condición de visita.

Diego Maradona debutó como DT de Gimnasia de la Plata con una derrota por 1-2 ante Racing.

Frase de Diego Maradona tras perder en su debut con Gimnasia

1. “No me duele la cabeza, me duele el alma”.

2. “Nos gustaría reforzarnos con Gareca o Van Basten, pero todavía no lo sabemos. Estamos viendo a quién traer”.

3. “El campeón argentino en ningún momento nos llevó por delante. Por eso me voy tranquilo. Los muchachos se pararon bien".

4. “Racing ganó y no hay que llorar. Hay que seguir metiéndole”.

5. “Vi bien a mi equipo. Los muchachos estuvieron bárbaros”.

6. “Me gustó poder hacerle gol a Racing de forma limpia. Fue injusto el resultado”.

7. “No terminamos de festejar el empate y ya estábamos perdiendo”.

8. “Racing, con dos pelotas sucias, nos metió dos goles”.

9. “No me puede gustar el fútbol de Racing, pero es práctico”.

10. “El Chacho se peleaba con todos los árbitros que había. Los miraba y parecía que estaba en un teatro de revista”.