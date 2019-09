Cristiano Ronaldo se conmueve hasta las lágrimas al ver imágenes de su difunto padre [VIDEO]

La personalidad imponente y severa de Cristiano Ronaldo quedó de lado cuando fue sorprendido en plena entrevista con imágenes inéditas de su padre, generando el desconsuelo del delantero de Juventus, quien se refirió al tema que siempre evitó.

El canal británico ITV preparó una entrevista exclusiva con el portugués, y aunque la emisión está programada para el próximo martes, un adelanto reveló el lado más sensible de CR7, provocado por el fallecimiento de su padre, Jose Dinis Aveiro.

Un video que habría sorprendido a Cristiano Ronaldo contendrían las declaraciones de Aveiro, refiriéndose con orgullo al exjugador de Real Madrid, lo cual desató sus lágrimas y el lado más emotivo del portugués.

“Nunca vi el video. Nunca vi ese video. Increíble”, empezó Cristiano totalmente conmovido e inmediatamente después reconoció que a le afecta que su padre no haya podido ver sus logros en el deporte rey.

“Mi familia lo vio, mi madre, mis hermanos, incluso mi hijo, pero mi padre no, él no vio nada, y fue porque… murió joven”, manifestó. Además, el elemento de Juventus aseguró que no recuerda del todo a su papá, pues pasaron 14 años desde su fallecimiento.

“Creí que la entrevista sería divertida, pero no esperaba llorar. Pero nunca vi estas imágenes. No sé de dónde… Tengo que tener estas imágenes para mostrárselas a mi familia. Pero realmente no conozco a mi padre al ciento por ciento. Era una persona alcohólica. Nunca hablé con él, como una conversación normal. Fue difícil”, agregó Cristiano Ronaldo.

En otro momento, Ronaldo contó que el día de la muerte de Jose Dinis Aveiro, optó por jugar, pues la selección de Portugal se enfrentaba ante Rusia y corría en riesgo la clasificación de los lusos al Mundial Alemania 2006.

“Ese día quería jugar. Solo sabía que quería jugar. Quería jugar el partido en honor a mi padre. Quería marcar un gol por él. Me puse a prueba y puse a prueba a todas las personas que me quieren. Mi padre siempre me alentaba, me pedía que fuese ambicioso, y se sentía orgulloso de lo que había conquistado en el fútbol. Sé que está presente ahora y que se siente muy orgulloso”, comentó CR7 después del suceso.