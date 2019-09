Fox Action EN VIVO | WWE Clash of Champions 2019: hoy se disputan todos los títulos

WWE Clash of Champions 2019 EN VIVO | Ver WWE en español Gratis por Internet | Live Streaming | HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Action y WWE Network) se defenderán todos los campeonatos de la empresa de lucha libre más importante del mundo.

Este evento de WWE, que tiene en su cartelera luchas interesantes como la de Becky Lynch vs. Sasha Banks, Seth Rollins vs. Braun Strowman o Kofi Kignston vs. Randy Orton, podrás seguirlo a través del minuto a minuto que hará La República deportes.

¿A qué hora empieza la cartelera de WWE Clash of Champions 2019?

El Clash of Champions 2019, que tiene programado once luchas, de las cuales diez serán titulares y la restante tendrá una estipulación especial, comenzará a las 6:00 p. m. (hora en Perú). Aquí te dejamos los horarios de este nuevo pay-per-view (pague-por-ver) de la WWE en los diversos países:

Honduras - 5:00 p. m.

El Salvador - 5:00 p. m.

Nicaragua - 5:00 p. m.

Costa Rica - 5:00 p. m.

México - 6:00 p. m.

Ecuador - 6:00 p. m.

Colombia - 6:00 p. m.

Panamá - 6:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 7:00 p. m.

Bolivia – 7:00 p. m.

Venezuela - 7:00 p. m.

Paraguay - 7:00 p. m.

Chile - 9:00 p. m.

Argentina - 9:00 p. m.

Uruguay - 9:00 p. m.

Brasil - 9:00 p. m.

*Cabe destacar que el Kickoff Clash of Champions 2019 será transmitido por las redes sociales oficiales de WWE una hora antes del show.

Uno de los combates más esperados de este evento será la que protagonicen Sasha Banks y Becky Lynch por el Campeonato Femenino de Raw. The Boss, desde su regreso, ha sacado de sus casillas a The Man y se consiguió el derecho de una oportunidad titular.

Otro suceso interesante será protagonizado por Seth Rollins y Braun Strowman, quienes defenderán su Campeonato en Parejas de Raw ante Dolph Ziggler y Robert Roode. Sin embargo, en el mismo show, el Arquitecto y el Monstruo entre Hombres se convertirán en rivales para luchar por el Campeonato Universal.

La marca azul (SmackDown) también tendrá presencia en el Clash of Champions 2019, ya que Randy Orton irá por su revancha ante Kofi Kignston por el Campeonato de WWE, mientras que Charlotte Flair quiere volver a su trono venciendo a Bayley, actual campeona femenina.

Mira la cartelera de WWE Clash of Champions 2019

Universal Championship Match: Seth Rollins (c) vs. Braun Strowman

WWE Championship Match: Kofi Kingston (c) vs. Randy Orton

Raw Women’s Championship Match: Becky Lynch (c) vs. Sasha Banks

SmackDown Women’s Championship Match: Bayley (c) vs. Charlotte Flair Roman Reigns vs. Erick Rowan

Raw Tag Team Championship Match: Seth Rollins & Braun Strowman (c) vs. Dolph Ziggler & Robert Roode

United States Championship Match: AJ Styles (c) vs. Cedric Alexander

Intercontinental Championship Match: Shinsuke Nakamura (c) vs. The Miz

SmackDown Tag Team Championship Match: The New Day (c) vs. The Revival

WWE Women’s Tag Team Championship Match: Alexa Bliss & Nikki Cross (c) vs. Fire & Desire

WWE Cruiserweight Championship Triple Threat Match: Drew Gulak (c) vs. Humberto Carrillo vs. Lince Dorado

¿Dónde ver hoy WWE Clash of Champions 2019?

Para poder seguir todos los pormenores de este evento de WWE, podrás recurrir a los siguientes canales de transmisión:

Perú y el resto de Latinoamérica: Fox Action

Estados Unidos: WWE Network y Fox Action

WWE Clash of Champions 2019: el análisis de Sobre las Cuerdas

El podcast de La República sobre lucha libre, ‘Sobre las Cuerdas’ analizó la cartelera de WWE Clash of Champions 2019 e indicar qué títulos podrían cambiar de manos este domingo. Escúchalo a continuación.

