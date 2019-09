Cristal vs. Municipal EN VIVO: debuta en el banquillo ‘celeste’ Manuel Barreto por la Liga 1

Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal EN VIVO | TRANSMISIÓN GRATIS DEL PARTIDO | STREAMING ONLINE GRATIS | Sporting Cristal visita este domingo 15 de septiembre a Deportivo Municipal por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 a través de la señal de Gol Perú y TV Pública desde las 16:00 horas (Perú) en el estadio ‘Segundo Aranda Torres’ de Huacho.

La República Deportes realizará una transmisión EN VIVO GRATIS del partido Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal, gracias a las señales de Gol Perú y TV Pública. En el streaming encontrarás: alineaciones confirmadas del encuentro, horarios en el mundo, guía de canales, goles, jugadas polémicas y más.

Sporting Cristal visita al cuadro ‘edil’ en medio de un clima tenso por la salida del director técnico argentino Claudio Vivas. En su reemplazo llegó el DT interino Manuel Barreto.

Para este compromiso, el elenco ‘celeste’ no puede ceder más puntos si es que quiere mantenerse en la pelea por el Clausura.

Un triunfo de Sporting Cristal lo pondría cerca de los primeros lugares, que por ahora ocupan Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sport Huancayo.

“Estoy en el club hace 4 años y tengo mucho cariño y respeto con el equipo. Cristal estará por encima de cualquier aspiración individual. Una de las razones que me lleva aceptar el reto es que conozco casi al 90 % del plantel. Es un nuevo reto para mí, el plantel y la dirigencia”, señaló en la previa Manuel Barreto, flamante técnico ‘celeste’.

Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal EN VIVO: posibles alineaciones

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Madrid, G. Chávez, O. Merlo, J. Céspedes; J. Cazulo, H. Calcaterra; C. Ortiz, F. Pacheco, C. Gonzlaes, C. Palacios

DT: M. Barreto

Municipal: Rivadeneyra, Rabanal, Vilchez, Caballero, Zela, A. Torres, Flores, Torres, Larrauri, Buitrago, Bogado, Succar

DT: V. Rivera

Sporting Cristal vs. Municipal EN VIVO: horarios del partido por la Liga 1

15:00 horas en México

16:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

17:30 horas en Venezuela, Bolivia

18:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

Sporting Cristal vs. Municipal EN VIVO: canales del partido por la Liga 1

Chile: Perú Mágico

Internacional: Fanatiz International, GOLTV Play, Bet365

Perú: Gol Perú

Estados Unidos: Perú Mágico

Venezuela: Perú Mágico