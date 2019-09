Neymar cambia abucheos por aplausos en PSG

París, Francia

Este no era un partido cualquiera para Neymar. El futbolista brasileño volvía a alinear en el PSG tras una lesión que lo dejó fuera de acción por varios meses y luego de una verdadera telenovela en torno a su fallido fichaje al Barcelona.

Neymar sabía que les esperaba un difícil encuentro, y no precisamente por las posibilidades del rival, el modesto Racing de Estrasburgo, sino por el recibimiento de miles de hinchas parisinos aún molestos por la forma en que el futbolista manejó su potencial salida del último campeón francés.

El Parque de los Príncipes se llenó de abucheos apenas el ‘10’ del PSG tocó el balón, no obstante las pifias fueron transformadas en aplausos cuando en el minuto 92 del compromiso el brasileño conectó una espectacular ‘chalaca’ de pierna izquierda para marcar el 1-0 final, que mantiene al cuadro de París en la punta de la Ligue 1 con 12 unidades.

De esta manera, Neymar dio un gran paso en busca de volver a ser aceptado por la hinchada, aunque fue muy sincero al momento de expresar que su deseo era partir del equipo.

“No tengo nada contra los hinchas, nada contra el PSG como club. Todos saben que era un deseo, sí, de salir y yo quería eso. Lo dejo bien claro. Es una página cerrada y hoy soy jugador del PSG y prometo darlo todo en el campo. Ese es mi papel. Es lo que voy a hacer durante la temporada, ser feliz dentro de la cancha”, aseguró.

Por otro lado, Neymar también se refirió a las pifias que recibió por parte de los hinchas. “No es la primera vez que me pitan. No necesito que griten mi nombre, que me alienten, lo importante es que apoyen al equipo. Somos 25 jugadores en el equipo y la hinchada no puede estar pendiente de uno”, concluyó.