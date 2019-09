Maradona tras la derrota frente a Racing: “El campeón no fue más que nosotros”

El director técnico de Gimnasia y Esgrima Diego Maradona declaró tras su debut en la Superliga Argentina y remarcó que su rival (Racing Club) no fue superior a sus dirigidos en el terreno de juego del ‘Juan Carmelo Zerillo’.

“No me duele la cabeza, me duele el alma. No creo que el campeón argentino (Racing) haya sido más que nosotros en el partido. En ningún momento fue superior a nosotros, salvo que tiene jugadores de calidad que te esconden la pelota y te hacen correr el doble, sobre todo si están en ventaja”, manifestó en primera instancia Maradona, en la rueda de prensa posterior al partido.

“Hizo los goles (Racing) pero no jugó como lo veníamos viendo. Hizo goles sucios, pero ganó y no hay que llorar”, continuó el ‘pelusa’, que remarcó que la caída es apenas un tropiezo, por más que Gimnasia está último en el campeonato y en zona de descenso en la tabla de los promedios.

“Hay que seguir trabajando. Después del partido hablamos con el cuerpo técnico y el presidente y coincidimos: no hay un paso atrás, hay que seguir metiendo”, subrayó Maradona.

“El equipo cuando se encontró en dificultad supo qué hacer, nos llevamos una buena calidad de jugadores que nos pueden dar mucho en todo el campeonato”, rescató el campeón del mundo en México 86.

Diego Maradona, de 58 años y recién operado de la rodilla, regresó hace unos meses a Argentina, después de dirigir a Dorados de México, al que estuvo a punto de llevar a la primera división en la temporada 2018-2019.

Con información de AFP.