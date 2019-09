¡Lujo del ‘D10S’! Maradona le aplicó una ‘huacha’ a rival y la hinchada de Gimnasia vibró [VIDEO]

Pasan los años y la magia sigue intacta. Este domingo Diego Maradona se estrenó como director técnico de Gimnasia La Plata en un marco espectacular donde los cánticos y fuegos artificiales se mezclaron para recibir al 10. La atención no solo estuvo en el duelo entre el Lobo y Racing; en el banquillo, el Pelusa se robaba los reflectores y se dio maña de regalar una jugada de lujo.

¿Qué sucedió? Cuando se jugaban los minutos adicionales del Gimnasia vs. Racing, un balón fue a parar cerca de los pies del 10 que estaba ubicado en su zona técnica. El exfutbolista argentino no tuvo mejor idea que alcanzarle el balón perdido al delantero de Racing, Darío Cvitanich, no sin antes hacerle una ‘huacha’ sin mucho esfuerzo.

El atacante de la Academia pasó de largo ante el tremendo lujo que regalo el Diego al ras de la cancha del estadio Juan Carmelo Zerillo. Cvitanich solo le quedó hacerse del esférico para cobrar el lateral.

Por otra parte, el equipo de Maradona no pudo de local ante Racing y cayó 2-1. La Academia se adelantó a los 36′ por medio de Diego Gonzalez, y el segundo tanto fue de Federico Zaracho (54′). El descuento para el Lobo llegó de parte de Matías García cuando el cronómetro marcaba el minuto 52.