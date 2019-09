España vs. Argentina EN VIVO: Horario y dónde ver la final del Mundial de Básquetbol China 2019

España vs. Argentina EN VIVO ONLINE EN DIRECTO buscarán este domingo 15 de septiembre en el Wukesong Sport Center de Pekín, el título de campeón mundial en una final que se prevé igualada por el potencial de dos selecciones que, aunque no partían entre las favoritas, se han ganado el derecho a soñar a base de intensidad defensiva y corazón. El partido está programado para las 7:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por TyC Sports, TV Pública, DirecTV Sports, RNE y RTVE.

Además, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para llevarte todas las incidencias, el minuto a puntos y todos los puntos de esta esperada final.

PUEDES VER Argentina aplastó 80-66 a Francia y jugará la final del mundial ante España

España superó tras dos prórrogas a Australia en la primera semifinal con Ricky Rubio y Marc Gasol como sus principales baluartes. El pívot de los Toronto Raptors salvó a los suyos en semifinales con 33 puntos que permitieron tumbar tras dos prórrogas la resistencia australiana.

Preguntado en la previa del partido por su próximo rival, el seleccionador español, Sergio Scariolo, recordó que no ha llegado a la final “por casualidad”, sino jugando "un grandísimo baloncesto, con una determinación, un carácter, una fuerza defensiva y una optimización de los recursos ofensivos brutal.

Por eso, dijo tenerle "mucho respeto individual y colectivamente" y avisó a sus jugadores de que tendrán que estar preparados para otro partido "a cara de perro y difícil, con momentos duros a superar y con un final probablemente igualadísimo".

PUEDES VER Messi felicitó a la selección argentina de básquet por llegar a la final del Mundial China 2019

Por su parte, Argentina eliminó a Serbia, una de las principales favoritas, y se deshizo con solvencia de la potente selección francesa en la semifinal del viernes. Dos hombres ha destacado especialmente en la albiceleste, el incombustible Luis Scola, quien a sus 39 años atraviesa su segunda juventud y ha sido clave en una plantilla plagada de jóvenes a la que ha aportado su experiencia.

En la semifinal ante Francia volvió a exhibirse con 28 puntos y 13 rebotes, por lo que será uno de los hombres a vigilar por los jugadores de Sergio Scariolo. La otra amenaza argentina también es conocida por la afición española.

Facundo Campazzo, base del Real Madrid, es el director de orquesta sobre el que gira gran parte del juego del equipo, por lo que su duelo con Ricky Rubio se prevé como uno de los grandes atractivos de la final.

El seleccionador argentino, Sergio Hernández, previó este sábado que España “no va a querer correr” como ellos en la final y optará por jugar “más estacionado”, por lo que sus hombres tendrán que seguir insistiendo “con la agresividad, la velocidad y la dinámica”.

Con información de EFE.

España vs. Argentina EN VIVO: horarios de la final del Mundial de Baloncesto 2019

Perú - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

Ecuador - 7:00 a.m.

Estados Unidos - Chicago: 7:00 a.m. (Nueva York +1, Washington +1)

Chile - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Brasil - 9:00 a.m.

Uruguay - 9:00 a.m.

Francia - 15:00 p.m.

España - 15:00 p.m.

Alemania - 15:00 p.m.

China - 21:00 p.m.

España vs. Argentina EN VIVO: Canales que transmitirán la final del Mundial de Baloncesto 2019

TyC Sports

TV Pública de Argentina