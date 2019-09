Boxeador se burló de su rival porque no fue al pesaje, sin saber que lo habían arrestado [VIDEO]

Esta historia es viral en YouTube. Un insólito momento se vivió el pasado viernes 13 de setiembre durante los pesajes entre Ryan García y Avery Sparrow, quienes iban a enfrentarse en el Dignity Health Sports Park de Carson (California) como parte de la lucha previa de Jaime Munguía y Patrick Allotey.

Resulta que Ryan García, nacido en Estados Unidos, pasó por la balanza sin la presencia de su rival. Avery Sparrow nunca llegó al recinto y ninguno de los presentes sabía su paradero. La escena quedó registrada en YouTube y es todo un fenómeno viral.

“Solo quiero saber dónde está (Sparrow). Habló mucho y no lo veo aquí”, sostuvo Ryan García en tono desafiante después de pasar por la balanza. “Alguien que lo llame”, agregó

Lo que ninguno de los asistentes sabía era que Avery Sparrow no llegó al pesaje porque había sido detenido por la Policía debido a que tenía una orden de arresto por violencia doméstica. Presuntamente, el boxeador habría utilizado una arma de fuego luego que su esposa le arrojara la ropa por la ventana tras una discusión. Según su promotor, nunca se le notificó que tenía una orden de arresto.

PUEDES VER Brasil cayó en el ranking FIFA tras partido amistoso con Perú, según Misterchip

De acuerdo con el diario Los Ángeles Times, Sparrow salió a correr cerca del hotel en el que estaba hospedado para perder unas cuantas libras y así pasar por la balanza con éxito. En ese momento, la Policía lo siguió y finalmente fue arrestado y trasladado a la cárcel central de Los Ángeles, Estados Unidos.

“Nos habían asegurado que todo estaba bien, que Avery podría pelear porque había resuelto su problema con un juez del distrito en Philadelphia. De repente, fue arrestado hoy, lo cual fue un gran golpe. Se lo notificamos al equipo de Ryan y le contamos podían pelear con Romero Duno, pero su equipo no se mostró dispuesto”, sostuvo Eric Gómez, presidente de la promotora Golden Boy, en conversaciones con Los Ángeles Times.

YouTube: box

Luego de este incidente, Ryan García utilizó sus redes sociales para enviar un fuerte mensaje, en el que mostraba toda su furia por los rumores que señalaban que él no quería pelear contra Duno.

“¡Estoy publicando esto para aclarar todo! No tenía idea de que Avery (Sparrow) tenía una orden de arresto. Y después del pesaje, no me ofrecieron pelear contra Romero Duno. Mis fanáticos vienen a ver la pelea por mí y estoy agradecido… ¡Pero me han tratado como una m.....! ¡No dejaré que me sigan jod.....! ¡Inventaron que tenía miedo de pelear contra Duno! ¡Pelearía con él y pondría todo en la mesa para que podamos pelear mañana en la noche! Vamos a terminar la pelea, ¿o todavía no tengo valor?”, escribió.

Por último, todo apunta a que Ryan García no peleará con nadie; sin embargo, el resto de la cartelera seguirá sin modificaciones y el evento se desarrollará con normalidad.