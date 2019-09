Claudio Vivas ‘disparó’ contra Manuel Barreto: “No está identificado con Sporting Cristal”

No se guardó nada. El entrenador argentino Claudio Vivas contó detalles de su salida de Sporting Cristal y señaló que su partida del club ‘celeste’ no fue por mutuo acuerdo con la directiva del equipo.

“En algún momento hay que poner una frase que quede bien con todo el mundo. A mí me pidieron que me corra del lugar”, contó en primera instancia Claudio Vivas, para el programa ‘Las Voces del Fútbol’.

PUEDES VER: Abram y el admirable gesto con excompañero de la selección que fue abandonado por su club

Precisamente, las discrepancias de Claudio Vivas fueron contra Alfonso García Miró, gerente general de Sporting Cristal y que nunca quiso su llegada al plantel ‘rimense’.

"Me sacaron porque ellos lo querian poner a Barreto. Ellos ya lo querian colocar cuando salió el profesor Mendoza", atinó el estratega argentino, cuyo regreso al equipo del Rímac se dio gracias al exmandamás del club Carlos Benavides.

En alusión a su sucesor en el banquillo de Sporting Cristal, Claudio Vivas ‘disparó’ diciendo que Manuel Barreto “no está identificado” con la entidad ‘celeste’.

“No veo normal que Barreto dirija. Teníamos un trato profesional hasta que una vez discutimos por un futbolista y desde ahí nunca más se relacionó con nosotros. Barreto no esta identificado con Cristal. Barreto no tuvo ética. Esto estaba orquestado. Cuando el técnico de reserva no quiere tener relación con el de primera es muy difícil trabajar. Es difícil encontrar armonía cuando las partes no hacen nada", manifestó Vivas para ‘Voces del Fútbol’.