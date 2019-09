PSG vs. Estrasburgo EN VIVO vía ESPN: hora y canales para ver la fecha 5 de la Ligue 1 con Mauro Icardi

PSG vs. Estrasburgo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 5 de la Ligue 1, HOY sábado 14 de septiembre, desde las 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, beIN Sports. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

El arranque de esta temporada para los dirigidos por Thomas Tuchel no ha sido como quisiera. A puertas del PSG vs. Estrasburgo, llevan consigo tres triunfos y una derrotas, esta última se dio en la segunda jornada cuando visitaron a Rennes (2-1).

PUEDES VER La sorprendente confesión del nuevo arquero del Real Madrid sobre Iker Casillas [VIDEO]

En la primera fecha de la Ligue 1, PSG derrotó en casa al Nimes (3-0), en la tercera fecha aplastó de local al Toulouse (4-0). Y en vísperas del PSG vs. Estrasburgo doblegó al Metz en calidad de visita.

Con estos resultados el PSG sumó nueve puntos en cuatro juegos para así ubicarse en el primer lugar de la Ligue 1. Pero no es el único líder, esa casilla la comparte con el Rennes, Niza y Angers SCO. Así que este sábado en el PSG vs. Estrasburgo tienen la oportunidad de tomar estar en la cima y seguir invictos jugando en casa. Este último dato no es para menos, los parisinos llevan 21 duelos sin perder en su fortín en la Ligue 1, donde 19 de ellos acabando en victorias.

En la orilla de en frente estará el Estrasburgo, esta nueva temporada para los dirigidos por Thierry Laurey ha sido bastante larga. Le Racing, como se le conoce al club, ha estado participando en la fase previa de la UEFA Europa League donde no pudo conseguir el objetivo de meterse en la fase de grupos.

PUEDES VER Keylor Navas firma por PSG y se aleja del Real Madrid de Zinedine Zidane

PSG vs. Estrasburgo: concentrados de Le Racing.

Respecto a su presencia en la Ligue 1, no han tenido un buen inicio y en las primeras cuatro jornadas han conseguido tres empates y una derrota. En la primera fecha igualó a uno frente a Metz, luego empató sin goles ante Reims. En la tercera jornada cayó en casa 2-0 frente a Rennes.

En última fecha previo al PSG vs. Estrasburgo igualó 2-2 ante el AS Mónaco. De esta manera siguen sin poder conocer de victorias en el fútbol francés, donde suman tres puntos en cuatro juegos.

¿A qué se juega el PSG vs. Estrasburgo por la Ligue 1?

- México – 10:30 a.m.

- Ecuador - 10:30 a.m.

- Perú - 10:30 a.m.

- Colombia - 10:30 a.m.

- Venezuela – 11:30 a.m.

- Bolivia - 11:30 a.m.

- Chile - 11:30 a.m.

- Argentina - 12:30 p.m.

- Uruguay - 12:30 p.m.

- Brasil - 12:30 p.m.

PSG vs. Estrasburgo: canales para VER EN VIVO el partido de la Ligue 1

- Argentina ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Brasil DAZN Brasil

- Canadá beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

- Chile ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Colombia ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Costa Rica ESPN Play Norte, ESPN Norte

- República Dominicana ESPN Norte, ESPN Play Norte

- Ecuador ESPN Sur, ESPN Play Sur

- El Salvador ESPN Play Norte, ESPN Norte

- Francia Canal+ France, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

- Alemania DAZN, TeleClub Sport Live

- Guatemala ESPN Norte, ESPN Play Norte

- Honduras ESPN Norte, ESPN Play Norte

- México ESPN Play Norte, ESPN Norte

- Nicaragua ESPN Play Norte, ESPN Norte

- Panamá ESPN Play Norte, ESPN Norte

- Paraguay ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Perú ESPN Play Sur, ESPN Sur

- España #Vamos

- Estados Unidos Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

- Uruguay ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Venezuela ESPN Sur, ESPN Play Sur