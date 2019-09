Neymar: “Todos sabían que quería irme del PSG” [VIDEO]

Neymar confirmó por fin las especulaciones y rumores de la prensa europea. El atacante brasileño anotó el gol de la victoria para el PSG en la Liga Francesa, pero reconoció luego del encuentro que sí deseaba irse del club en el último mercado de pases.

“Todos sabían que quería irme. Lo dije y lo repetí. No quiero entrar en detalles de lo que pasó en las negociaciones. Cada uno sabe lo que hizo durante este periodo. Se pasa la página”, declaró a los medios de comunicación franceses.

Neymar prometió defender los colores parisinos en esta temporada pese a los fuertes abucheos que recibió en su primer partido oficial de la temporada en el Parque de los Príncipes.

“Hoy soy jugador del PSG y lo voy a dar todo en la cancha. No tengo nada contra los hinchas, nada contra el club. En Brasil, fuera de casa, ya me pitaron mucho. No necesito que griten mi nombre, que me alienten, lo importante es que apoyen al equipo”, aseguró el jugador brasileño.

Neymar sufrió una lesión en el amistoso entre Brasil y Qatar en junio pasado que le impidió jugar la Copa América. Esto también le impidió al delantero realizar la pretemporada con su club en China. Tuvo que esperar hasta la quinta fecha para debutar en la presente temporada de la Ligue 1 debido a la incertidumbre si se quedaba o no en la institución.

Paris Saint Germain es líder del campeonato con 12 puntos, seguido por el Rennes con 10 unidades.