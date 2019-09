Lucha contra la informalidad: tres equipos de la primera división fueron sancionados

Por: Jesús Yupanqui

La informalidad es un problema que aún late en el fútbol profesional. Pese al esfuerzo que realizan las autoridades correspondientes para erradicar ese problema, hay equipos que tratan de ‘sacar la vuelta’ a las normas. En los últimos días, Deportivo Municipal, Cantolao y Pirata FC fueron sancionados por la Comisión de Concesión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por no cumplir con las remuneraciones a sus jugadores y/o personal administrativo.

Deportivo Municipal y Pirata FC recibieron como sanción la pérdida de dos puntos en la tabla de posiciones, y Cantolao tendrá que pagar una multa de 4.200 soles por incumplimiento con pagos oportunos de renta de cuarta y quinta categoría.

La ‘Franja’

La situación de Deportivo Municipal es la más preocupante. Los jugadores decidieron no entrenar hasta que la directiva les pague todo lo que se les debe (dos meses al plantel y tres meses al comando técnico y otros empleados del club). Ante esto, Alberto Borda, vicepresidente de los ‘Ediles’, indicó que están trabajando para solucionar los problemas económicos y calificó de injusta la sanción impuesta por la Comisión de Licencias.

“Los jugadores no entrenaron por una incomodidad por el tema de algunos pagos que están atrasados, de unos premios. No debemos tres meses a los jugadores. La multa ha sido por pagar tarde, no porque no se ha pagado. Hay un club que incumple el pago, todavía no ha pagado, le quitan 2 puntos, y a nosotros que hemos pagado tarde también nos quitan dos puntos. Entonces cuál es el criterio. Estamos en una falta, pero lamentablemente la sanción es recontra drástica”.

Hernán Garván, gerente de licencias de la FPF, también se pronunció al respecto y aseguró que la ‘Franja’ incumplió con los plazos de los pagos, siendo la tercera vez que es sancionado por no pagar oportunamente la remuneración a sus empleadores. “Tengo entendido que han dicho que han pagado tarde, pero hasta el día de hoy no tenemos evidencia de ese pago”. Los jugadores amenazan con no jugar mañana ante Cristal.

Pirata del terror

Jairsinho Gonzales confesó que se sometió a una operación por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda cuando defendía la camiseta de Pirata FC, pero el cuadro chiclayano no se hizo responsable de su recuperación y como si esto fuera poco, el club nunca regularizó su contrato. El jugador tuvo que rescindir su vínculo laboral sin recibir ningún beneficio de la ley. “A mis excompañeros les deben 2 y 3 meses, muchos trabajan en condiciones deplorables para un equipo profesional”.

Unión Comercio bajo la lupa

En diálogo con RPP, Hernán Garván, gerente de licencias de la FPF, señaló que el grupo de trabajo está evaluando la documentación entregada por Unión Comercio correspondiente al mes de julio. Al parecer, el ‘Poderoso de Alto Mayo’ habría entregado papeles irregulares con respecto a los pagos de gratificaciones.