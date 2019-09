Juventus vs Fiorentina EN VIVO: partidazo con Cristiano Ronaldo por la Serie A

Juventus vs. Fiorentina EN VIVO ONLINE | STREAMING EN DIRECTO | TRANSMISIÓN GRATIS | Juventus visita este sábado 14 de setiembre a la Fiorentina por la fecha 3 de la Serie A a través de la señal de ESPN y RAI a partir de las 08:00 horas (Perú) desde el estadio ‘Artemio Franchi'.

La República deportes realizará una trasmisión GRATIS EN VIVO del partido Juventus vs. Fiorentina por la tercera jornada de la Serie A. En el streaming encontrarás: alineaciones confirmadas, canales para ver el partido, guía de horarios en el mundo, dónde ver el juego del Juventus con Cristiano Ronaldo, goles y más.

El cuadro turinés jugará este sábado en el campo de la Fiorentina, uno de sus históricos rivales, por la tercera jornada de la Serie A italiana; antes de estrenarse en la Champions League con su visita al Atlético Madrid en el ‘Wanda Metropolitano’.

Tras ganar sus dos primeros partidos (1-0 en Parma y 4-3 al Nápoli), Juventus se prepara para un partido de gran tradición en el Calcio italiano, ante un Fiorentina ambicioso y hambriento de puntos después de empezar su temporada con dos derrotas.

Será un examen exigente para los ‘bianconeris’, en el que el director técnico Maurizio Sarri se sentará en el banquillo tras perderse las primeras dos jornadas por una neumonía.

Juventus buscará despejar algunas dudas defensivas generadas en el último partido liguero, cuando, tras ponerse por delante 3-0 contra el Nápoli, tuvo un bajón y fue remontado hasta el 3-3, antes de que un gol en propia puerta del senegalés Kalidou Koulibaly le diera el 4-3 en la agonía de la contienda.

Con información de EFE.

Juventus vs. Fiorentina EN VIVO: probables alineaciones del partido por Serie A

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Higuaín, Cristiano Ronaldo.

DT. Maurizio Sarri

Fiorentina: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Chiesa, Boateng, Ribery.

DT. Vincenzo Montella

Juventus vs. Fiorentina EN VIVO: horarios del partido por Serie A

Juventus y Fiorentina se enfrentan este sábado 14 de septiembre EN VIVO ONLINE por la fecha 3 de la Serie A italiana en el estadio ‘Artemio Franchi’ vía ESPN y RAI TV. Asimismo, el duelo entre ambas escuadras podrás seguirlo por la plataforma de La República Deportes.

Argentina: 06:00 a.m.

Honduras: 08:00 a.m.

México 08:00 a.m.

Estados Unidos: 07:00 a.m.

Ecuador: 08:00 a.m.

Colombia: 08:00 a.m.

Perú: 08:00 a.m.

Panamá: 07:00 a.m.

Miami: 07:00 a.m.

Juventus vs. Fiorentina EN VIVO: canales para ver el partido por la Serie A

