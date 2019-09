DIRECTV EN VIVO | Barcelona vs. Valencia EN DIRECTO: juegan un partidazo por Liga Santander

Barcelona vs. Valencia EN VIVO | Ver Barça vs. Valencia Gratis por Internet | Live Streaming | YouTube | Se enfrentan este sábado (EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV, Movistar LaLiga y beIN Sports) por la cuarta jornada de la Liga Santander 2019-2020, que todavía no tendrá la presencia de Lionel Messi.

Este compromiso entre el FC Barcelona y Valencia FC se jugará en el Camp Nou y podrás seguir el minuto a minuto, las mejores incidencias, los goles y el resumen final a través de La República deportes.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Valencia por LaLiga Santander?

La transmisión del Barcelona vs. Valencia EN VIVO, clubes que llegan con más de un lesionado en su plantilla, está programado para las 2:00 p. m. (hora en Perú). Aquí te presentamos los horarios para que no te pierdas este partidazo del fútbol español.

Costa Rica - 1:00 p. m.

Honduras - 1:00 p. m.

El Salvador - 1:00 p. m.

México - 2:00 p. m.

Ecuador - 2:00 p. m.

Colombia - 2:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Florida , Miami y Whasington D. C.) - 3:00 p. m.

Venezuela - 3:00 p. m.

Bolivia - 3:00 p. m.

Paraguay - 3:00 p. m.

Argentina - 4:00 p. m.

Chile - 4:00 p. m.

Uruguay - 4:00 p. m.

Brasil - 4:00 p. m.

España - 9:00 p. m.

El FC Barcelona recibe este sábado al Valencia sin margen de error, ya que se ubican en la octava casilla de la tabla de posiciones de la Liga Santander con solo 4 puntos (una victoria, un empate y una derrota).

“Contra el Valencia seguro que no estoy y veremos si vuelvo contra el Borussia (el martes en ‘Champions’ o contra el Granada (el 21 de septiembre). No tengo fecha definida”, dijo Lionel Messi en una entrevista que publicó el diario catalán Sport.

El astro argentino lleva lesionado desde el pasado 5 de agosto y el FC Barcelona está echando en falta a su capitán, ya que en los tres primeros partidos sólo ha podido sumar 4 puntos de 9 posibles para situarse en octava posición a 5 unidades del líder, el Atlético de Madrid.

Con un Messi descartado, el Barça podría, en cambio, recuperar a Luis Suárez para acompañar a Antoine Griezmann en la delantera, después de que el uruguayo, con molestias en sóleo, haya hecho parte del entrenamiento del miércoles con el equipo.

El Barcelona no puede permitirse más fallos el sábado ante un Valencia (10º con 4 unidades) que también necesita puntuar para no alejarse de los líderes de La Liga, en una semana en que ambos equipos tendrán compromisos de Champions League.

El equipo Che llega en plena convulsión tras la fulminante destitución —el último miércoles— del técnico Marcelino Toral y su sustitución por Albert Celades.

CON INFORMACIÓN DE AFP

Barcelona vs. Valencia: Historial de partidos en el fútbol de España

La más reciente edición del Barcelona vs. Valencia fue en la gran final de la anterior edición de la Copa del Rey, que se jugó en el estadio Benito Villamarín de Seviilla el pasado 25 de mayo del presente año.

Para sorpresa de muchos, la definición fue ganada por el elenco Che, que pudo campeonar gracias a los goles de Kevin Gameiro y Rodrigo. Lionel Messi había anotado el único gol de los azulgranas.

Historial de partidos entre el FC Barcelona y Valencia en España.

¿En qué canal ver EN VIVO Barcelona vs. Valencia por La Liga Santander?

Para poder seguir todos los pormenores del Barcelona vs. Valencia EN VIVO por la Liga Santander 2019-2020, podrás presenciarlo por los siguientes canales de transmisión:

Argentina: DIRECTV Sports EN VIVO

España: Movistar LaLiga, LaLiga TV y Barça TV

México: SKY Sports

Estados Unidos: beIN Sports

Alineaciones probables del Barcelona vs. Valencia por la Liga Santander

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Carles Pérez, Luis Suárez y Griezmann.

Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Ferran Torres, Coquelin, Parejo, Guedes; Rodrigo y Gameiro.