TV Pública EN VIVO | Argentina vs. Francia: juegan por semifinales del Mundial de Básquet 2019

Argentina vs. Francia EN VIVO | Ver Básket Gratis por Internet | Live Streaming | YouTube | Se enfrentan este viernes (EN DIRECTO ONLINE vía TV Pública y DirecTV Sports) por las semifinales del Mundial de Básquet 2019.

Este partido de básket entre Argentina vs. Francia tendrá lugar en el Cadillac Arena de Pekín, China, y podrás seguir el punto a punto, las incidencias y el resumen final a través de La República deportes.

¿A qué hora juegan EN VIVO Argentina vs. Francia por semifinales del Mundial de Básquet 2019?

La transmisión del Argentina vs. Francia EN VIVO, en donde el ganador tendrá que enfrentar en la final del Mundial de Básquet 2019 al vencedor de la llave entre España y Australia, iniciará a las 9:00 a. m. (hora en Argentina) y 4:00 p. m. (hora en Francia). Aquí te presentamos los horarios para que no te pierdas este duelo.

Perú - 7:00 a. m.

México - 7:00 a. m.

Ecuador - 7:00 a. m.

Colombia - 7:00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.) - 8:00 a. m.

Venezuela - 8:00 a. m.

Bolivia - 8:00 a. m.

Paraguay - 8:00 a. m.

Chile - 9:00 a. m.

Uruguay - 9:00 a. m.

El seleccionador de Argentina, Sergio ‘Oveja’ Hernández, aseguró este jueves, tras un entrenamiento previo a la semifinal de este viernes enfrenta a la albiceleste contra Francia que prefiere el estrés a la tranquilidad en la actual situación, dada la importancia del partido.

"Yo celebro el estrés en estos casos. No me gusta estar demasiado tranquilo. No me gustaría estar demasiado tranquilo a las puertas de una semifinal, porque eso indicaría que existe un cierto conformismo que yo no quiero que exista en mí", afirmó en Pekín.

Liderados por los bases del Real Madrid Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola (nombrado mejor jugador de la ACB este año), la Albiceleste, que alcanza la semifinal invicta, imprime a los partidos un ritmo trepidante desde el salto inicial.

Patricio 'Pato' Garino y el también madridista Gabriel Deck representarán el principal peligro en el perímetro para los franceses, mientras que bajo el tablero se toparán con la expedición de Marcos Delía y la inteligencia, veteranía y efectividad de Luis Scola (39 años).

Por su parte, la selección de Francia, que fue bronce en el Mundial de España en 2014 y en el Eurobasket del que fue anfitriona un año después, llega a semifinales con un solo tropiezo, ante Australia en segunda ronda, pero sobre todo con la hazaña en su historial de haber sacado del campeonato a la vigente campeona y una de las favoritas, Estados Unidos.

Aunque ya no cuentan con el todopoderoso base Tony Parker al mando del equipo, ‘les Bleus’ no parecen echarlo de menos en demasía: el protagonismo francés lo ha asumido el escolta de los Orlando Magic Evan Fournier, con sus 21 puntos, 3,8 rebotes y 3,7 asistencias por partido en lo transcurrido del torneo.

FUENTE: EFE

PUEDES VER En Uruguay destacaron lo hecho por Gabriel Costa y se burlaron de la derrota chilena ante Honduras

¿En dónde ver EN VIVO Argentina vs. Francia por semifinales del Mundial de Básquet 2019?

Para poder seguir todos los pormenores del Argentina vs. Francia EN VIVO por las semifinales del Mundial de Básquet 2019, podrás presenciarlo por los siguientes canales de transmisión:

Argentina: TV Pública EN VIVO, DirecTV EN VIVO, TyC Sports EN VIVO

Perú: DirecTV Sports EN VIVO

España: DAZN y Mitele

Estados Unidos: DAZN.

Semifinales Mundial de Básquet 2019: Argentina vs. Francia EN VIVO por DirecTV Sports

Narración: Carlos Altamirano

Comentarios: Pablo Viola y Pepe Sánchez