Abram y el admirable gesto con excompañero de la selección que fue abandonado por su club

El defensa de la selección peruana Luis Abram sigue siendo noticia en el país, no solo por ser el gran protagonista en el histórico triunfo sobre Brasil por Fecha FIFA, sino por un admirable gesto con Luis Rivas; futbolista que arrastra una lesión grave y fue abandonado por Comerciantes Unidos de Cutervo.

Luis Rivas sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y otra fractura del menisco externo a fines del mes de mayo; una lesión que solicita una operación que bordea los 16 mil soles, una cifra que no estuvo dispuesto a pagar Comerciantes.

El equipo cajamarquino le señaló a Luis Rivas que a lo mucho podían hacer que se interviniera a través del seguro (EsSalud); sin embargo, grande fue la sorpresa del central nacional cuando desde el centro médico le apuntaron que éste no estaba activo.

La denuncia de Luis Rivas hizo ‘ruido’ en redes sociales y llegó hasta los oídos de Luis Abram, actual futbolista de Vélez Sarsfield de Argentina, que se puso la mano al pecho y le ofreció apoyarlo económicamente al que fue su compañero en selecciones juveniles de Perú y Sporting Cristal.

“Luis (Abram) es como mi hermano, lo conozco desde que estábamos en la selección Sub-15, Sub-17, Sub-18, Sub-20. En Sporting Cristal también. Él se ha acordado de mí, me ha llamado y me dijo que me iba a apoyar. Ahora sé que le está yendo bien, en la selección mayor. Estoy feliz por él”, confesó Rivas al programa ‘Gamarrita, entra al área’.

“Me sorprendió porque en verdad yo no esperaba que se acuerde o que me escriba. No esperaba algo así. Estoy muy agradecido con lo que está haciendo por mí”, subrayó el amigo del defensa de la Blanquirroja.