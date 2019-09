Real Madrid vs. Levante EN VIVO: horario y canales para ver el partido por la fecha 4 de La Liga

Real Madrid vs. Levante EN VIVO ONLINE | STREAMING EN DIRECTO | TRANSMISIÓN GRATIS | Real Madrid recibe este sábado 14 de setiembre al Levante por la fecha 4 de La Liga Santander a través de la señal de ESPN, beIN Sports y Movistar a partir de las 06:00 horas (Perú) desde el Santiago Bernabéu.

La República deportes realizará una trasmisión GRATIS EN VIVO del partido Real Madrid vs. Levante por la cuarta jornada de La Liga Santander. En el streaming encontrarás: alineaciones confirmadas, canales para el ver el partido, guía de horarios en el mundo, dónde ver el juego del Real Madrid, goles y más.

La puesta de largo ante el madridismo de Eden Hazard, una vez recuperado de la lesión muscular que lastró su inicio de temporada, marca el duelo liguero de este sábado de un Real Madrid que no gana en el Santiago Bernabéu desde el 5 de mayo y que recibe a un Levante que fue uno de los equipos que lo conquistó.

Recuperar la magia del Bernabéu y la fortaleza ante sus aficionados es uno de los objetivos que pretende cumplir Zinedine Zidane para volver a optar al éxito este curso. A recuperar la ilusión del equipo blanco ayudará Hazard, que disputará su primer partido oficial como madridista y disfrutará por primera vez de su nuevo estadio.

Acaba de arrancar La Liga, pero el Real Madrid ya tiene necesidades. Un solo triunfo en tres jornadas ya abren una distancia de cuatro puntos con el líder, el Atlético de Madrid, y debe corregir uno de los grandes males de la pasada temporada, su debilidad como local. No inició bien su tarea, con un empate ante el Real Valladolid, incapaz de plasmar su dominio en goles.

Será uno de los objetivos del Real Madrid ante el Levante, en un partido al que Zidane llega sacudido por el ‘virus FIFA’ en una de las demarcaciones más desprotegidas en su equipo, el centro del campo.

Real Madrid vs. Levante: Horarios del partido

Perú: 06:00 horas.

Ecuador 06:00 horas.

Colombia 06:00 horas.

México: 06:00 horas.

Bolivia: 07:00 horas.

Paraguay: 07:00 horas.

Chile: 07:00 horas.

Venezuela: 07:00 horas.

Argentina: 08:00 horas.

Uruguay: 08:00 horas.

Brasil: 08:00 horas.

España: 13:00 horas.

Lista de convocados del Real Madrid

Se dio salida a Marcos Llorente y Dani Ceballos sin que llegasen sustitutos. Los duelos internacionales dejan las lesiones musculares de Luka Modric y Fede Valverde, con Casemiro recién aterrizado. Sería suplente el brasileño en otras circunstancias, pero el técnico francés no tiene más para alinear junto a Kroos.

La plaga de lesiones que sufre el Real Madrid tiene de baja a Marco Asensio e Isco junto a Valverde y Modric, más la ausencia por sanción de Gareth Bale, expulsado en Villarreal tras firmar goles salvadores. Zidane recompondrá su equipo y pensará en los condicionantes del estreno en Champions League ante el PSG.

Ese partido se lo perderán por sanción Sergio Ramos y Nacho, que se perfilan como la pareja de centrales titular ante el Levante con descanso para Varane. El estreno como titular de Militao llegará en competición europea.

Real Madrid vs. Levante: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, James Rodríguez, Kroos, Lucas Vázquez, Hazard, Benzema.

Levante: Fernández; Miramón, Vezo, Postigo, Clerc, Radoja, Campaña, Rochina, Morales, Mayoral, Roger.

Tabla de posiciones de La Liga Santander

Canales para ver el partido Real Madrid vs. Levante

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil.

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada.

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

Costa Rica: Sky HD.

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2.

Internacional: Facebook Live, Bet365.

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur.

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

España: Movistar+, Movistar Laliga, MiTele En Vivo.

Reino Unido: Premier Player HD, Premier Sports 1.

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT.

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur.