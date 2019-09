Barcelona vs. Valencia EN VIVO vía DirecTV Sports: cuándo y dónde ver partidazo en el Camp Nou

Barcelona vs. Valencia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 4 de La Liga Santander, este sábado 14 de septiembre, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Para el Barcelona, este inicio de campeonato está siendo extraño. Sin Lionel Messi, lesionado desde el pasado 5 de agosto y baja desde entonces, los azulgrana no son fiables y han dejado escapar más puntos (5) de los que ha sumado (4) cuando se han disputado tres partidos.

Como visitantes, los de Ernesto Valverde se han mostrado erráticos (una derrota en Bilbao y un empate en Pamplona), pero el único partido disputado en casa lo resolvió con claridad (5-2 ante el Betis).

Para este sábado, el Barça volverá a tener la baja de Messi, quien podría reaparecer en el estreno de la Champions del próximo martes en Dortmund, y está a la espera de conocer si Luis Suárez, que se lesionó en San Mamés, está de vuelta al equipo después de casi un mes de baja.

El Valencia afronta este encuentro en ‘shock’ tras la abrupta destitución el pasado miércoles de Marcelino García Toral, después de haber llevado el asturiano al equipo a dos clasificaciones seguidas para la Liga de Campeones y a la conquista en mayo de la Copa del Rey, precisamente ante el Barcelona.

Su sustituto, Albert Celades, ha admitido en sus dos comparecencias de esta semana que se trata de una situación "traumática" para la plantilla pero ha destacado la profesionalidad con la que la han afrontado. Para el técnico será también su estreno en un banquillo de un club como entrenador principal, pues hasta ahora solo había dirigido a la selección española sub-21.

De hecho, su primera convocatoria ha sido la misma que la última que hizo su predecesor en su último encuentro y que le valió al Valencia para lograr su primera victoria de la campaña ante el Mallorca después de haber empatado ante la Real Sociedad y perdido ante el Celta.

Barcelona vs. Valencia EN VIVO Gol Perú: horario para ver La Liga Santander

Podrás ver el partido entre Barcelona vs. Valencia EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

México: 2:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2): 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Alemania: 9:00 p.m.

Italia: 9:00 p.m.

Francia: 9:00 p.m.

Barcelona vs. Valencia EN VIVO ONLINE: Guía de canales en el mundo para ver La Liga Santander

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

- Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Estados Unidos: 14:00 horas.

- Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Bolivia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Paraguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Uruguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Brasil: Fox Premium.

- España: MiTele En Vivo, Movistar+, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga.

Barcelona vs. Valencia EN VIVO ONLINE: alineaciones probables por La Liga Santander

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Carles Pérez, Luis Suárez y Griezmann.

Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Ferran Torres, Coquelin, Parejo, Guedes; Rodrigo y Gameiro.