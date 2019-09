Dani Alves contó por qué rechazó oferta del Barcelona y aceptó la de Sao Paulo

Dani Alves fue entrevistado por el sitio ‘The Players Tribune’ y confesó que tuvo la oportunidad de volver al Barcelona o Juventus para esta temporada. Sin embargo, ambas instituciones que tienen a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como sus máximas figuras, no le ofrecían el contrato que pretendía y es por ello que decidió dejar Europa para volver a Sudamérica y defender los colores del Sao Paulo.

"Tuve la oportunidad de volver a la Juventus. También tuve la oportunidad de volver al Barcelona pero sólo el Sao Paulo, el equipo de mis sueños, creyó en mí y me dio estabilidad hasta 2022. La mayoría de los clubes no me ofrecieron eso, porque no creían en mí. Porque piensan que tengo una fecha de caducidad”, expresó el capitán de la selección brasileña.

La meta de Dani Alves era concretar con un club el vínculo de tres años para llegar en óptimas condiciones al Mundial Qatar 2022. Sao Paulo le cumplió su pedido y podrá luchar por ese cupo al Mundial después de perderse el de Rusia 2018 por una lesión en la rodilla derecha que le tomó entre cuatro y seis meses de recuperación.

“Lo que quería, el punto clave para mí, era tener la estabilidad para luchar por el Mundial 2022. Ese fue el punto de partida para mi próximo desafío Y lo he dicho desde que comencé mi carrera: soy libre. Yo decido cuando empiezo. Yo decido cuando termino”, añadió.

“Yo no decido qué hago de repente. Pienso: “¿Qué me dará este club? ¿Cómo me hará este lugar una mejor persona? ¿Cómo me hará un mejor profesional?”, concluyó Dani Alves, quien jugó entre el 2008 y 2016 en Barcelona y 2017 en Juventus.