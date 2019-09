Argentina vs. Francia EN VIVO: por el pase a la final del Mundial de básquet 2019

VER EN VIVO | Argentina vs. Francia se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía TyC Sports) | por las semifinales del Mundial de Básquet. Este cotejo se desarrollará en el Wukesong Sport Arena de Beijing desde las 7:00 a.m. (hora peruana) y 9:00 a.m. (hora de Argentina). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por La República.

El equipo argentino llegó a esta instancia luego de vencer a Serbia por 97-87. La ‘Albiceleste’ llega invicta con un registro de seis triunfos en este torneo. Le ganó a Rusia, Nigeria y Corea del Sur en fase de grupos, luego en la segunda ronda a Venezuela y Polonia.

PUEDES VER Estados Unidos cayó ante Francia por 79-89 y quedó eliminado del Mundial de Básquet 2019

El Clarín destacó en la previa que Argentina venció a Francia las tres veces que se enfrentaron en Mundiales. La última de ellas fue en la edición de Japón 2006, con triunfo por 80-70 en un partido válido por el grupo A.

Francia, por su lado, logró alcanzar esta instancia del campeonato luego de ganarle al quinteto de Estados Unidos con un 89-79. Un resultado considerado histórico pues los norteamericanos no perdían desde 2006 en un Mundial.

“Para mí, la Argentina es una de las mejores selecciones desde el Mundial de Indianápolis de 2002. Este equipo es una nueva camada, pero es divertido ver a Scola con esta nueva generación. ¡Afortunadamente, Manu Ginóbili ya no está allí!”, expresó Vincent Collet, técnico de los franceses, en la previa a este partido.

Argentina vs. Francia EN VIVO: horarios del partido

-Perú - 7:00 a.m.

-Colombia - 7:00 a.m.

-Ecuador - 7:00 a.m.

- Estados Unidos - Chicago: 7:00 a.m. (Nueva York +1, Washington +1)

-Chile - 8:00 a.m.

-Paraguay - 8:00 a.m.

-Argentina - 9:00 a.m.

-Brasil - 9:00 a.m.

- Uruguay - 9:00 a.m.

-Francia 15:00 p.m.

-España 15:00 p.m.

-Alemania 15:00 p.m.

-China 21:00 p.m.

Argentina vs. Francia EN VIVO: Canales que transmitirán el partido

TyC Sports

TV Pública de Argentina