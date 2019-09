Perú vs. Italia EN VIVO: por el pase a las semifinales del Mundial Sub 18 de Vóley 2019

VER EN VIVO | Perú vs. Italia se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE) | por los cuartos de final del Mundial de Vóley Sub 18. Este partido se desarrollará en el Coliseo Indoor Sports Hall Suez Canal de Egipto desde las 1:00 p.m. (hora peruana). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por La República.

El sexteto peruano clasificó a esta instancia luego de eliminar a Argentina en octavos de final y meterse entre los ocho mejores del mundo. El equipo dirigido por Natalia Málaga está con el ánimo al tope y espera dar la sorpresa de llegar a disputar el título.

Italia es el actual campeón de la categoría y saldrá a defender su título, pero no ha tenido una campaña regular: cedieron cuatro sets (dos ante Estados Unidos y dos frente a México) en la primera ronda.

Perú quedó en el segundo puesto del Grupo D, en donde se midieron a sus similares de Bulgaria (3-2 perdió), Congo (3-0 ganó), Turquía (3-0 ganó) y Japón (3-1 perdió).

Perú vs. Italia: horarios del partido

Perú 1:00 p.m.

México 1:00 p.m.

Ecuador 1:00 p.m.

Colombia 1:00 p.m.

Bolivia 2:00 p.m.

Chile 2:00 p.m.

Paraguay 2:00 p.m.

Venezuela 2:00 pm.

Brasil 3:00 p.m.

Argentina 3:00 p.m.

Uruguay 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Perú vs. Italia EN VIVO ONLINE: Lista de convocadas

- Yadhira Anchante

- Carolina Takahashi

- Janelly Ceopa

- María José Rojas

- María Fernanda López Torres

- Lizanyela López

- Camila Pérez

- Alondra Alarcón

- Antuanette Arteaga

- Thaisa Mc Leod

- Carolina Milla

- Andrea Calderón

Mundial sub 18 Egipto 2019 de Voleibol femenino: programación de partidos de cuartos de final

China vs. Rumania

Brasil vs. Rusia

USA vs. Japón

Italia vs. Perú