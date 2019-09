Ver EN VIVO Liverpool vs. Newcastle: chocan por la fecha 5 de la Premier League

Liverpool cara a cara ante Newcastle EN VIVO desde el Estadio: Anfield (EN DIRECTO ONLINE por ESPN2 y Telemundo Deportes) este sábado a las 6:30 a. m. (horario peruano) en la quinta fecha de la Premier League. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del compromiso vía La República Deportes.

Liverpool y Newcastle protagonizarán unos de los encuentros más emocionantes de la jornada inglesa, que regresa del receso con más de un duelo de temer.

El equipo de Jürgen Klopp asume el compromiso con los ánimos al tope tras adueñarse del liderazgo de la tabla de posiciones con el puntaje perfecto, 12 puntos de los 12 disputados, es decir cuatro victorias; Norwich, Southampton, Arsenal y Burnley.

Mientras que Newcastle tiene apenas cuatro puntos, debido a la victoria que logró ante Tottenham, el empate ante Watford, y las dos derrotas ante Norwich y Arsenal, por lo cual se encuentra en la obligación de ganar para ascender en la nómina.

Posibles alineaciones del Liverpool vs Newcastle EN VIVO por la Premier League:

Liverpool: Adrián, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mané.

Newcastle: Dubravka, Krafth, Schar, Lascelles, Dummett, Willems, Almirón, Hayden, Longstaff, Atsu, Joelinton.

Liverpool vs Newcastle EN VIVO: canales del partido de la Premier League:

Si deseas seguir todos los pormenores del Liverpool vs Newcastle por la Premier League EN VIVO, podrás recurrir a los siguientes canales de TV de acuerdo a tu ubicación.

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

- Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

- Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

- Internacional: LFCTV GO, TalkSport Radio World

- Irlanda: BT Sport 1, BT Sport Live

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- España: DAZN Spain

- Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, NBCSports.com, UNIVERSO NOW, NBC Sports App, UNIVERSO, NBCSN

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Horarios del Liverpool vs Newcastle EN VIVO por la Premier League:

El Liverpool vs. Newcastle, uno de los encuentros de la jornada 5 de la Premier League, está programado para las 6:30 a.m. (hora de Perú); asimismo, podrás seguir la transmisión a través de La República Deportes. A continuación los horarios en el mundo.

- Perú 6:30 pm.

- México 6:30 pm.

- Ecuador 6:30 pm.

- Colombia 6:30 pm.

- Bolivia 7:30 pm.

- Paraguay 7:30 pm.

- Venezuela 7:30 pm.

- Brasil 8:30 pm.

- Argentina 8:30 pm.

- Chile 8:30 pm.

- Uruguay 8:30 pm.

- España 1:30 am

Liverpool vs Newcastle EN VIVO por Internet: Cómo ver la transmisión ONLINE de la Premier League:

Si quieres seguir Liverpool vs Newcastle EN VIVO GRATIS por Internet, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Dónde van a jugar Liverpool vs. Newcastle?