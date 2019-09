Junior vs. Deportivo Cali EN VIVO: por el pase a la semifinal de la Copa Colombia 2019

Junior vs. Deportivo Cali EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2019 HOY desde las 8:15 p.m. (hora peruana y colombiana) en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. La transmisión estará a cargo de Caracol TV y RCN. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

PUEDES VER Fútbol HOY jueves 12 septiembre 2019: Conoce el horario y el canal donde podrás ver los partidos más importantes

Junior recibe a Deportivo Cali con la misión de remontar el 2-1 encajado en la ida, si quiere pasar a la semifinal del torneo. El equipo de Julio Comesaña viene con la moral al tope después vencer 1-0 a Unión Magdalena por el torneo local con gol de Germán Mera al último minuto y cortar una seguidilla de cuatro partidos sin ganar.

“El Cali tiene la ventaja inicial y ya ellos verán si la defienden instalándose atrás y contraatacando o saliendo a buscar el partido. Para pasar debemos hacer un buen juego, pero si no lo logramos no es tampoco para hacer un drama, porque Cali necesita ganar la Copa para meterse a un torneo internacional, mientras que a nosotros no es algo que nos. Con esa tranquilidad, vamos a intentar hacer un buen partido y buscar la clasificación”, expresó el DT uruguayo Comesaña.

Junior vs. Deportivo Cali

Por su parte, Deportivo Cali llega con la tranquilidad del triunfo conseguido en casa por 2-1 con goles de Rosero y Arroyo. La intención de Los Azucareros​ es dar el golpe en el Metropolitano de Barranquilla para avanzar a la semifinal y pelear por el título de la Copa Colombia.

“Es un partido atractivo desde todo punto de vista, queremos hacer un buen encuentro y es importante seguir con la intensidad y con las ganas que viene mostrando el equipo. Ojalá que nos podamos traer la posibilidad de pasar a semifinales, es lo que queremos buscar”, señaló el entrenador argentino Pusineri.

Junior vs. Deportivo Cali

Junior vs. Deportivo Cali EN VIVO HOY GRATIS: horario para ver la Copa Colombia

México – 8:15 p.m.

Ecuador - 8:15 p.m.

Perú - 8:15 p.m.

Colombia - 8:15 p.m.

Venezuela: 9:15 p.m.

Bolivia - 9:15 p.m.

Chile - 9:15 p.m.

Paraguay – 9:15 p.m.

Argentina - 10:15 p.m.

Uruguay - 10:15 p.m.

Brasil - 10:15 p.m.

España - 3:15 a.m. (viernes 13 de septiembre)

Junior vs. Deportivo Cali EN VIVO HOY GRATIS: alineación posible por la Copa Colombia

Junior: Viera; Piedrahita, Pérez, Mera, Gutiérrez; Pizo, Cantillo, González, Sánchez, Gutiérrez y Farías.

DT: Julio Comesaña.

Deportivo Cali: Mina; Angulo, Rosero, Rentería, Andrade; Cabrera, Rivera; Rodríguez, Palavecino, Mercado y Dinneno.

DT: Lucas Pusineri.