Elejalder Godos llama cobarde a Gonzalo Núñez por abandonar debate sobre Gareca [VIDEO]

Los ánimos se caldearon en Exitosa Deportes. Gonzalo Núñez y Elejalder Godos fueron protagonistas de una fuerte discusión tras debatir sobre el trabajo de Ricardo Gareca al frente de la selección peruana. Todo esto sucedió en el análisis a vísperas del Perú vs. Brasil que se jugará en Los Ángeles.

Ambos panelistas tuvieron un reñido debate al no coincidir en sus opiniones, la pelea dejó atónitos a sus compañeros de conducción. Todo inicio luego de que Godos criticara al Tigre señalando que la derrota sufrida ante Ecuador fue por falta de trabajo por parte del estratega. Esto no cayó nada bien en su compañero que en el acto deslindó de su idea. Gonzalo Núñez encaró a su compañero subrayando que por un partido no podía sepultar el trabajo del argentino.

“Perú que no le puede hacer un gol a un cerrado Ecuador, ¿es por falta de trabajo?”, dijo Gonzalo Núñez muy sulfurado. Luego de esa frase el conductor perdió los papeles y abandonó la mesa de conducción tirando los audífonos.

Esa reacción no fue pasado por agua tibia. Elejalder Godos le recriminó la actitud a su compañero y resaltó que abandonaba el programa porque “era un cobarde” y lo hacía rompiendo las cosas (mostrando los audífonos destrozados).

Uno de sus compañeros tuvo que pedir a la producción mandar al corte comercial por el incidente, no sin antes disculparse con la audiencia del programa.