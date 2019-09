Diego Maradona se emocionó al escuchar emotivo agradecimiento de Óscar Ruggeri [VIDEO]

Diego Armando Maradona tuvo este martes su primer entrenamiento oficial como técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata a cinco días de su debut en el equipo bonaerense, que el domingo recibirá a Racing Club en la sexta jornada de la Superliga Argentina.

En una entrevista con Fox Sports, Oscár Ruggeri, ex compañero y campeón del mundo con Maradona en México 1986, aprovechó para dedicarle unas sentidas palabras de agradecimiento al Diez. El video fue colgado en YouTube.

“Gracias por haberte tenido de capitán, más allá de las personalidades que teníamos todos. Eras uno más y nunca tuviste privilegios con nosotros, cuando tranquilamente lo hubieses tenido. Que lo sepan todos que no eras el Maradona de no entrenaba, que hacía lo que querías. Tú estabas allí siempre. Veo que la gente te empezó a hacer homenajes y me cayó muy bien porque te lo van a hacer en todas las canchas”, dijo Ruggeri, tal como se aprecia en las imágenes de YouTube.

Maradona, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, respondió: “Cabezón no sabes la inmensa felicidad de hablar (contigo), la otra vez ya te quería llamar. Eres uno de los que se reinventa, yo siempre digo ‘hay que a reinventarse a lo de Ruggeri’”. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

Diego Armando Maradona debutará al mando de Gimnasia y Esgrima La Plata este domingo frente a Racing Club en la sexta jornada de la Superliga Argentina. El Lobo es colista con solo un punto y está en zona de descenso a la Segunda División.