Ricardo Gareca sobre choque contra Brasil: “Vamos intentar no recibir goles”

El entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca señaló que sus dirigidos intentarán tener la posesión del balón en el partido amistoso que sostendrán contra su similar de Brasil en Los Ángeles.

“Es importante disputarle la posesión. Lo intentamos en la final (de la Copa América). Ahora tenemos la posibilidad”, afirmó Ricardo Gareca, en la rueda de prensa previo al choque por Fecha FIFA que se desarrollará en el ‘Memorial Coliseum’ de Los Ángeles.

Esta contienda será el tercer juego que disputarán ambas delegaciones en poco más de dos meses. En la Copa América Brasil 2019 se vieron las caras en el último partido de la fase de grupos (5-0 a favor de Brasil) y en la final (3-1 ganó la ‘canarinha’).

“En un lapso de tan poco tiempo nos hemos enfrentado varias veces. Esta es la tercera vez. Creo que la final fue un partido diferente al primero”, agregó el estratega argentino.

“Vamos a tratar de no recibir goles, es nuestro propósito, no solamente con Brasil sino con cualquier selección. Tratamos, somos cuidadosos en ese aspecto. A través de los muchachos, de un gran sacrificio para evitar que nos hagan goles, y hacer la mayor cantidad posible en función de ataque. Todos tratamos de participar en aspecto defensivo y ofensivo”, subrayó El Tigre.

“Somos una selección que siempre está buscando (el gol). El hecho de que no hayamos generado situaciones de goles no significa que no nos reencontremos en cualquier momento en una situación favorable. Creo que es un gran momento nuestro en todo aspecto. El hecho de que por ahí no se den algunos resultados no invalida lo conseguido, este presente nuestro”, manifestó Ricardo Gareca frente a los medios.