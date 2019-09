El ‘Tigre’ saca las garras por Perú

Tercera vez que Perú va a jugar con Brasil en poco más de dos meses. Un rival complicado, que exige, aunque Ricardo Gareca cree que esas son las pruebas que necesita la selección peruana para seguir creciendo viendo en el horizonte el arranque de las eliminatorias.

“A una selección como Brasil es importante disputarle la posesión, hemos intentado, sobre todo en la final. Vamos a tratar de no recibir goles”, indicó para luego comentar sobre Neymar. “Hemos enfrentado a los mejores jugadores del mundo, nos ponen en problemas así como nosotros ponemos en problemas a otras defensas”, indicó el ‘Tigre’, que empezó la conferencia con un retraso de 15 minutos, pero destacó el gran momento peruano después de ser subcampeón de la Copa América.

“Yo veo que es un gran momento nuestro en todo aspecto, que no se den algunos resultados no invalida este gran presente nuestro”, indicó para luego resaltar a Raúl Ruidíaz. “Confiamos mucho en él. Es un jugador muy seguro, con mucha personalidad y carácter. No creo que esté presionado por el tiempo por no convertir. Tiene nuestro apoyo”, indicó el ‘Tigre’, quien le dejó un mensaje a la afición. “Le digo a la gente que nunca pierda la fe por más de los resultados, podemos crecer en el juego. Si es momento de corregir algo es enfrentando a las mejores selecciones”.

Nos mira con respeto

El técnico de Brasil, Tite, señaló que va a ser un partido complicado. “Si estuviera en el lado de la selección peruana, tendría un sentimiento de venganza pero con lealtad. No nos tienen que dar una paliza, sino jugar para demostrar que están mejor. Tenemos que hacer un gran partido, ya que hemos venido trabajando bajo presión. La selección peruana creció mucho como equipo durante las últimas eliminatorias”.

¿Sabía que...?

Encuentro. En el entrenamiento Gareca conversó con Guillermo Barros Schelotto, técnico de Los Ángeles Galaxy, que le preguntó por algunos jugadores peruanos como Yoshimar Yotún y Raúl Ruidíaz, a quien ha visto jugar en la MLS y en amistosos.