Perú vs. Brasil: este sería el once sorpresivo de Gareca para enfrentar a la Verdeamarela

Va quedando todo listo para que el balón ruede en Los Ángeles Memorial Sports Arena de los Estados Unidos, recinto donde se jugará el Perú vs. Brasil, un partido de carácter amistoso en Fecha FIFA. Todo hace indicar que Ricardo Gareca no empleará el mismo once inicial que arrancó ante Ecuador, en su esquema hará algunas modificaciones que a continuación te presentamos.

El Tigre tendría en mente hacer hasta tres cambios para enfrentar al Scratch. La zona defensiva y la volante serían las líneas donde se presentarán estas variantes. De esta manera, la Bicolor se pararía de la siguiente manera: en el arco Pedro Gallese es el dueño de los tres palos; los defensas centrales serían Luis Abram y Carlos Zambrano, este último reemplazando a Anderson Santamaría.

Como lateral izquierdo, Miguel Trauco es el dueño de ese carril, mientras que por la banda derecha será ocupada por Luis Advíncula. En lo últimos días se estuvo especulando sobre la titularidad del lateral del Rayo Vallecano, esto a raíz de que Aldo Corzo apareciera jugando de titular en los entrenamientos.

En el mediocampo se presentaría la otra sorpresa, Renato Tapia iría desde el minuto cero, acompañado por Pedro Aquino. El volante del León volvería al once inicial en lugar de Christopher Gonzales.

Una línea más adelante se daría la principal sorpresa; Gabriel Costa, Edison Flores y Yoshimar Yotún serían del arranque. ¿Y Christian Cueva? En el último entrenamiento a vísperas del Perú vs. Brasil, Gareca no alineó de titular al aún jugador del Santos FC de Brasil, por lo que tendría que esperar su turno en la banca de suplentes.

Cómo único punta del equipo de todos estará nuevamente Raúl Ruidíaz que buscará llevar peligro al arco de la Canarinha.

Perú vs. Brasil EN VIVO: alineaciones probables

Entonces, la alineación que saltaría al campo de Los Ángeles Memorial Sports Arena sería:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Gabriel Costa, Edison Flores; y Raúl Ruidíaz.

DT: Ricardo Gareca

Por su parte, Brasil de la mano de Tite iría con la siguiente alineación:

Brasil: Ederson Moraes; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Arthur, Casemiro, Philippe Coutinho, Richarlison, Neymar y Roberto Firmino.

DT: Tite