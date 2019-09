WWE Raw: Steve Austin supervisará firma del contrato del Campeonato Universal entre Rollins y Strowman

La edición número 1372 de Monday Night Raw HOY 7:00 p. m. (hora peruana) EN VIVO | ONLINE vía Fox Sports 2 tiene como principal atractivo el regreso de “Stone Cold” Steve Austin a su antiguo terreno, el ‘Madison Square Garden’, para estampar su firma en el contrato del Campeonato Universal que disputarán Seth Rollins y Braun Strowman en WWE Clash of Champions.

Asimismo, La República Deportes te traerá todas las incidencias de Raw EN VIVO | EN DIRECTO donde se desarrollará las semifinales de ‘King of the Ring 2019’ con la triple amenaza entre Ricochet vs. Samao Joe vs. Baron Corbin, que arrancará a partir de las 7:00 p. m.

Después de que el campeón de los Estados Unidos, AJ Styles , Luke Gallows y Karl Anderson echaron a perder la firma del contrato de Seth Rollins y Braun Strowman, “Stone Cold” recurrió a Twitter y anunció que se asegurará de que la firma del contrato llegue a buen puerto.

WWE Monday Night Raw

Rollins recibió la aprobación de Steve Austin en Raw el mes pasado y esta situación, al parecer, no le agradaría a Strowman, quien desconfiaría del regreso de la ‘Serpiente Cascabel’.

King of the Ring Semifinal EN VIVO: triple amenaza

Después que Ricochet y Samoa Joe terminaron en una doble cuenta de tres pocas veces visto, funcionarios de la WWE determinaron que ambas superestrellas avanzarían a la ronda semifinal.

Sin embargo, en esta fase, se medirán en una triple amenaza contra Baron Corbin, quien derrotó a un lesionado Cedric Alexander en cuartos de final.

Será un Triple Threat Match para decretar al primer finalista de 'King of the Ring’. El ganador de esta batalla se enfrentará a una superestrella de SmackDown LIVE en el partido final del torneo que se efectuará este martes 10 de septiembre.

WWE Monday Night Raw EN VIVO: peleas atractivas de la jornada

- Bayley y Sasha Banks vs. Becky Lynch y Charlotte Flair.

- Rey Mysterio vuelve a la acción contra Gran Metalik

- Cedric Alexander busca venganza contra AJ Styles

¿A qué hora ver WWE Raw EN VIVO y en español?

¿En qué canal ver EN VIVO ONLINE WWE Raw y en español?

Para poder seguir todos los pormenores de WWE Raw en español, podrás recurrir al siguiente canal de TV para América Latina: Fox Sports 2. Y en Estados Unidos podrás verlo EN VIVO por USA Network.