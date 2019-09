La tajante recomendación de Roberto Mosquera: "Christian Cueva no está para travesuras”

Luego de su paso por el fútbol boliviano por tres temporadas, Roberto Mosquera le da un respiro a su carrera de entrenador sin alejarse del deporte rey, y analizar el presente de la selección peruana y sus elementos.

El exDT del Royal Pari abrió el debate al referirse sobre Christian Cueva y las polémicas imágenes que protagonizó hace unas semanas en el aeropuerto limeño, lo cual no debe ser pasado por agua tibia según Roberto Mosquera, ya que el presente del volante nacional debe ser de madurez porque representa al país.

“Para empezar no es una travesura, Christian Cueva no está para travesuras. Él está en una etapa de ser un tipo serio y responsable. Ya se lo dije alguna vez, él nos está representando. Él no puede llegar un segundo tarde a ninguna pretemporada en el extranjero, porque el nombre del Perú está detrás. Debe ponerse serio y proyectar la imagen que necesitamos", manifestó a El Comercio.

Pero no fue todo, pues enfatizó en la imagen que proyecta frente a los hinchas pequeños, y que a pesar de sus habilidades, el jugador del Santos requiere de mayor compromiso y control tanto dentro y fuera del campo.

"Los jugadores de la selección peruana deben tener un autocontrol, porque hay niños que los aprecian y hay jóvenes que quieren ser como ellos. No hay que tener esos desvíos para ser un crack. El mensaje que se le manda a la sociedad es delicado. Christian Cueva es un genio, pero el genio necesita dormir, necesita cuidado“, expresó Mosquera.

En cuanto al entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, avaló las decisiones del argentino con el equipo y destacó que los jugadores de la bicolor se caracterizan por el nivel de voluntad que tienen con la camiseta, lo cual no siempre pasó.

“Me alegra que se haya dejado de tomar en cuenta a los que venían sin nivel de compromiso. Habían varios que estaban en el extranjero que nunca se comprometieron. Se clasificó al Mundial con algunos jugadores del torneo local. Eso abrió la ambición de muchos futbolistas que sabían que el técnico de la selección los estaba mirando”, sentenció Roberto Mosquera.