Erick Osores critica a la selección: “Gareca no puede desarrollar un plan sin Guerrero y Cueva” [VIDEO]

La actuación de la selección peruana en el último amistoso ante Ecuador sigue generando críticas. El conjunto de Ricardo Gareca sigue acumulando cuestionamientos de los periodistas tras la derrota en Estados Unidos.

Esta vez fue el turno de Erick Osores, quien emitió su opinión acerca del juego de Perú sin jugadores fundamentales como Paolo Guerrero y Christian Cueva. Revisa en esta nota qué fue lo que dijo.

Para el periodista, la selección sufre con la ausencia de estos dos jugadores. La falta de alternativas es lo que aqueja al equipo peruano, indicó antes de dar el pase a su compañero en un enlace en vivo del programa Fútbol en América.

“...va quedando claro que Ricardo Gareca sin Guerrero y sin Cueva, que no está jugando bien, no puede desarrollar un segundo plan. Perú no tiene otra fórmula que no sea la del 4-2-3-1, con Cueva detrás de Paolo", disparó el comunicador.

"Si sacas eso, Perú se desarma y tiene una orfandad en el ataque. ¿Cómo se arregla eso?”, agregó después. Su compañero en el panel lo secundo: Para Richard de la Piedra, con selecciones defensivas “la pasamos muy mal”.

Como se recuerda, en el último amistoso ante Ecuador, la ‘Bicolor’ cayó derrotada por 1 a 0. Aquel día en lugar del ‘Depredador’ jugó Raul Ruidiaz. El delantero fue criticado también por la poca cantidad de goles que tiene hasta el momento con el equipo.

Selección peruana: Ricardo Gareca hará hasta tres cambios en su once titular para enfrentar a Brasil.

Minutos después, Osores opinó sobre la capacidad de Perú de jugar contra equipos defensivos: “Le cuesta al equipo peruano ante rivales inferiores en papel. Ecuador lo era en el papel, por la juventud de su plantel. Siento que Perú no entra tan convencido”.

El conjunto liderado por Gareca tendrá una nueva oportunidad este martes 10 de septiembre. Jugará ante Brasil a las 10 de la noche, hora local, en el Los Angeles Memorial Coliseum del estado de California, Estados Unidos.