Rafael Nadal: El eterno grande

Por: Angelo Torres Zevallos

Rafael Nadal tenía una cita con la historia en Flushing Meadows y es imposible que falle. Con pinta de gladiador, con el polo sin mangas y la potencia intacta en cada golpe, el español demuestra que tiene su lugar asegurado en el Olimpo del tenis, agrandando un poco más su leyenda, ganando el US Open, su Grand Slam número 19.

Nadal fue el huracán que pasó por el Arthur Ashe para llevarse todo a su paso, para causar una revolución. Incluido también al ruso Daniil Medvedev, representante de la denominada ‘Next gen’ (próxima generación) que sigue rebotando contra el muro lleno de jerarquía impuesto por Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

Medvedev es el más ganador de la temporada (50 partidos), pero Nadal tiene el plus de la experiencia a sus 33 años, de saber dominar sus emociones y cómo apagar los incendios que se pueden presentar en una final donde todo puede pasar. Casi cinco horas de juego, varias camisetas cambiadas para vencer al ruso que no se daba por vencido, que no creía en su destino.

Pero ‘Rafa’ no es solo potencia, le ha sumado a su repertorio tiros colocados, ha mejorado su revés que es parte de la evolución que lo mantiene en lo más alto. Caídos en el camino Federer y Djokovic por lesiones, esta era la oportunidad perfecta para sumar otro trofeo y el camino parecía asentado después de ganar 7-5 en un primer set peleado y 6-3 en la segunda manga. Todo iba perfecto porque en el tercero Nadal le quebraba el servicio a Medvedev, que empezó a arder con sus golpes, que se alimentaba de ser el villano de la final. Con el público jugado a favor del español, el ruso era el enemigo público. Daniil empezó a ser intratable con su servicio, a colocar varios aces sin mayor problema. El 7-5 hizo dudar a Nadal, que sabía que el físico podía ser un factor determinante.

Medvedev parecía tener un segundo aire y ponía contra las cuerdas a Nadal, que perdía el cuarto set 6-4. Nadie había dado vuelta una final del US Open desde hace más de 70 años cuando había estado 2-0 abajo. El ruso quería ser la excepción, el ‘Bad Boy’ del tour por sus peleas con el público y sus gestos controvertidos, multado y analizado por muchos.

En el quinto, Nadal supo que su talismán era la precisión y así le fue ganando el juego mental para quebrarle dos veces a Medvedev. Pero el ruso también lo hacía y le ponía suspenso. Incluso salvaba dos match point. Rafa iba 5-2 arriba pero termina ganando 6-4 con mucho drama. Incluso se puso a llorar tras conseguir su cuarto US Open.

Su grandeza no solo se puede medir en títulos sino también en todas las veces que regresó de lesiones complicadas, de encontrar luz en los momentos oscuros de su carrera, incluido este maratónico partido para ponerse a un grande de Nadal, aunque él ya sea gigante.