Francia vs. Andorra EN VIVO en la sexta fecha de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020

Francia cara a cara ante Andorra EN VIVO desde el Estadio de Francia (EN DIRECTO ONLINE por DirecTV Sports) este miércoles a la 1:45 p.m. (hora peruana) en la sexta fecha de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto vía La República Deportes.

Francia es líder del Grupo H con 12 puntos, los mismos que Turquía e Islandia cuando a las tres selecciones les quedan cinco partidos por delante, y sólo dos lograrán billete directo a la Eurocopa.

“Los tres puntos contra Andorra tienen el mismo valor que ante Albania”, recordó este lunes el seleccionador galo Didier Deschamps, “siempre vigilante” ante la posibilidad de relajación por parte de sus pupilos ante la 136ª selección del mundo.

El once de Francia presentará varias novedades respecto al último partido, pero el que no estará en Saint-Dennis será el central del FC Barcelona Samuel Umtiti, declarado baja el domingo por un hematoma en el pie derecho.

Más allá del resultado, será el partido número 100 de los ‘Bleus’ en el Stade de France desde su inauguración en 1998.

Francia vs. Andorra EN VIVO Eliminatorias Eurocopa 2020: Canales de transmisión

En caso que estés interesado por seguir la transmisión Francia vs. Andorra EN VIVO por las Eliminatorias Eurocopa 2020, revisa la guía de canales de acuerdo a tu ubicación. En Perú puedes verlo por Directv Sports EN VIVO.

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Brasil: Space Brazil, Esporte Interativo Plus

- Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- Estados Unidos: TUDN En Vivo, ESPN+

- Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

- Francia: TF1 Live, TF1

- Andorra: ATV, TF1

Francia vs. Andorra EN VIVO Eliminatorias Eurocopa 2020: Horario

Podrás ver el partido por las Eliminatorias Eurocopa 2020 entre Francia vs. Andorra EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

- Perú: 1:45 p.m.

- Ecuador: 1:45 p.m.

- Colombia: 1:45 p.m.

- Chile: 1:45 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 1:45 p.m.

- Bolivia: 2:45 p.m.

- Venezuela: 2:45 p.m.

- Argentina: 3:45 p.m.

- Uruguay: 3:45 p.m.

- Brasil: 3:45 p.m.

Francia vs. Andorra EN VIVO por Internet: Ver Eliminatorias Eurocopa 2020

Francia vs. Andorra se enfrentan HOY y puedes seguir el duelo por la transmisión EN VIVO que ofrece La República Deportes. Además ver el minuto a minuto de este partido, conocer el pronóstico, alineaciones y resultados.